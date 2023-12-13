Лига чемпионов. «ПСЖ» в гостях у «Дортмунда», «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Атлетико» примет «Лацио», «Барса» против «Антверпена»
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в 6-м туре Лиги чемпионов.
Также в среду «ПСЖ» встретится на выезде с дортмундской «Боруссией», «Милан» – с «Ньюкаслом», «Атлетико» примет «Лацио», «Барселона» будет противостоять «Антверпену».
Групповой этап
6-й тур
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.45, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Босейль»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Драгау»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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