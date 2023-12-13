Лига чемпионов. «ПСЖ» в гостях у «Дортмунда», «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Атлетико» примет «Лацио», «Барса» против «Антверпена»

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Также в среду « » встретится на выезде с дортмундской «Боруссией», « » – с « », « » примет « », « » будет противостоять « ».

Групповой этап

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика ЛЧ

14 из 16 участников плей-офф ЛЧ уже знаем. Осталась развязка в группе смерти

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