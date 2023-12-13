Лига чемпионов. «ПСЖ» в гостях у «Дортмунда», «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Атлетико» примет «Лацио», «Барса» против «Антверпена»

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«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Также в среду «ПСЖ» встретится на выезде с дортмундской «Боруссией», «Милан» – с «Ньюкаслом», «Атлетико» примет «Лацио», «Барселона» будет противостоять «Антверпену».

Лига чемпионов

Групповой этап

6-й тур

Црвена Звезда Сербия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
13 декабря, 20.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг Германия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
13 декабря, 20.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Селтик Шотландия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико Испания – Лацио Италия
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Антверпен Бельгия – Барселона Испания
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл Англия – Милан Италия
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Порту Португалия – Шахтер Украина
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

14 из 16 участников плей-офф ЛЧ уже знаем. Осталась развязка в группе смерти 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

7 комментариев
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Удачи Милану:)
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Ла Лига 4 клуба в ПО, Серия А минимум уже 3:) "Сильнейшая" лига в мире АПЛ 2:)🤣🤣🤣
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Барселона вперёд. Может Хави даст шанс молодёжи и они покажут как надо играть основному составу .
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Удачи Псж
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Ответ ljolik888
Барселона вперёд. Может Хави даст шанс молодёжи и они покажут как надо играть основному составу .
Ага, а на ком Левандовски статку еще пофармит?:))
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