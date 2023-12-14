Хоселу, Ди Мария и Лино – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Форвард «Реала» Хоселу сделал дубль в матче с «Унионом» (3:2).
Хавбек «Атлетико» Самуэл Лино забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Лацио» (2:0).
Хавбек «Порту» Вендерсон Галено сделал дубль и два ассиста в матче с «Шахтером» (5:3).
Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Зальцбургом» (3:1).
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