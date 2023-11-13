Рубиалес может обратиться в суд общей юрисдикции, если спортивный трибунал не закроет дело о поцелуе с Эрмосо. Экс-глава RFEF считает, что срок отстранения не должен превышать 6 месяцев

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес может обратиться в суд общей юрисдикции в связи с делом о поцелуе.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.

Спортивный административный трибунал Испании (TAD) тоже рассматривает возможность отстранения Рубиалеса на 3 года. В связи с этим Луис написал заявление в TAD с требованием закрыть дело. Доступ к 18-страничному документу получила Europa Press.

Экс-глава RFEF считает несправедливым и непропорциональным отстранение на 3 года. По его мнению, наказание должно представлять собой предупреждение, штраф или дисквалификацию на три или шесть месяцев.

В письме Рубиалес выразил сожаление по поводу того, что TAD запросил, отчет Верховного спортивного совета (CSD), в котором «просто собрана подборка газетных статей», но не отмечено «давление со стороны СМИ и политических сил».

Бывший президент RFEF заявил, что решение трибунала о его отстранении на 3 года «принесет ему на блюдечке возможность обратиться в суд общей юрисдикции». «Я предупреждаю вас, что сделаю это, если будет применено наказание за эти действия», – написал Рубиалес. 

Рубиалес подчеркнул, что поцелуй по общему согласию не должен рассматриваться спортивными дисциплинарными органами. «Мимолетный поцелуй в губы был по обоюдному согласию, и любой, кто утверждает обратное, нарушает истину. Все, что я изложил на сегодняшний день, было моей единственной версией, и так оно и будет. Визуальные и поведенческие свидетельства, в том числе заявления обеих сторон после того, что произошло, подтверждают это», – заявил Луис. 

Экс-президент RFEF также назвал обвинения в свой адрес «зверской театрализацией», «жестокой демагогией» и «линчеванием». «Во-первых, я допустил ошибку. Во-вторых, это используют в своих целях люди, преследовавшие меня долгое время. В-третьих, это очень хорошо помогло некому радикальному сектору испанской политики. В-четвертых, это дело, без сомнения, стало золотым дном для СМИ», – резюмировал он. 

«В моем случае многие изменили личное мнение на общественное (другие хранят молчание, что безопаснее). Есть также те, кто изменил свою версию – мы знаем почему. Некоторые намеренно хотели использовать меня, чтобы объявить преступлением акт радости и празднования, совершенный по обоюдному согласию. Я четко и ясно спросил разрешения, и она [Эрмосо] сказала: «Хорошо». Точка. Вы не можете доказать обратное. Ни вы, ни кто-либо другой, потому что то, что я говорю, – правда», – подчеркнул Рубиалес. 

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7 комментариев

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Leon Petov
В идеале Эрмосо должна быть привлечена к ответу за клевету, но это не в нынешние времена
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Алексей Ненахов
Ответ seppblatter@mail.ru
Рубику нужно жениться на черном трансе весом 190 кг и его сразу вернут обратно.
Гуру футбола уже замужем за Риго , так что не прокатит
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seppblatter@mail.ru
Рубику нужно жениться на черном трансе весом 190 кг и его сразу вернут обратно.
+4
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ApXuMaHqPuT
Его спасёт только каминг-аут😐
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OldRedWhite
Любители ЛГБТ , ХАМАС , Коммунизма и Феминизма покажут ему срок давности ))
Забыл чья власть ?
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MAXIMum1
Совсем там с ума сходят.Других проблем нет? Ну поцеловал и что? Он это насильно сделал? Да, неожиданно, на эмоциях. Но что-то я не увидел какой-то негативной реакции футболистки. Нетрадиционные у них короли, а тут нормальные эмоции, нормального мужика, и его с грязью смешивают. Бурю в стакане развели.
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Alex1104
Ему сейчас ещё года три реального срока впаяют, так что отстранение не имеет значения...
Вот времена наступили...
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