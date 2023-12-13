Степашин об агентах: «Почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?»

Сергей Степашин раскритиковал агентов, говоря о контракте Константина Тюкавина.

Недавно нападающий продлил контракт с « », теперь он рассчитан до лета 2028 года. Степашин рассказал, что в переговорах с возникли проблемы из-за агентов.

«Мы за него боролись, потому что есть не только агенты, но и подагенты. Поэтому РФС нужно заниматься этой темой – почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?

Я не боюсь таких слов, пусть на меня подают в суд», – заявил член совета директоров «Динамо» в интервью «Московскому комсомольцу».

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