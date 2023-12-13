Степашин об агентах: «Почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?»
Сергей Степашин раскритиковал агентов, говоря о контракте Константина Тюкавина.
Недавно нападающий продлил контракт с «Динамо», теперь он рассчитан до лета 2028 года. Степашин рассказал, что в переговорах с Тюкавиным возникли проблемы из-за агентов.
«Мы за него боролись, потому что есть не только агенты, но и подагенты. Поэтому РФС нужно заниматься этой темой – почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?
Я не боюсь таких слов, пусть на меня подают в суд», – заявил член совета директоров «Динамо» в интервью «Московскому комсомольцу».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Смешной конечно.Кто же в России засудит человека,который вместе с Путиным с 90-х?)
Хотя сама фраза универсальная - "Почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?"
Во-первых, "времена СВО" нужно убрать. Как будто есть такие времена, когда проходимцам нужно платить.
Во-вторых, может показаться, что речь идет о сенаторах и депутатах, о различных членах разных общественных палат, о пропагандистах и т.д. Но нет, врагами оказались лишь агенты. Этакое избранное применение коммунистического подхода по отношению к тем участникам экономических отношений, кто не создает реального продукта.
Степашин в курсе, что у музыкантов всяких есть агенты? Вот платит бюджет за концерт в "поддержку СВО", а часть этих денег идет агентам (продюсерам) всех этих музыкантов. И такое есть много где. Но Степашин решил ударить именно по футбольным агентам. Ох уж эти принципиальные перспективные 71-летние политики.
Ах да, это же другое! Для таких вопросов смелость нужна...
Пацаны отнеслись с пониманием, и сказали что готовы подождать.