Степашин об агентах: «Почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?»

Теги премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Сергей Степашин агенты Константин Тюкавин Футбол

Сергей Степашин раскритиковал агентов, говоря о контракте Константина Тюкавина.

Недавно нападающий продлил контракт с «Динамо», теперь он рассчитан до лета 2028 года. Степашин рассказал, что в переговорах с Тюкавиным возникли проблемы из-за агентов.

«Мы за него боролись, потому что есть не только агенты, но и подагенты. Поэтому РФС нужно заниматься этой темой – почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?

Я не боюсь таких слов, пусть на меня подают в суд», – заявил член совета директоров «Динамо» в интервью «Московскому комсомольцу».

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29 комментариев
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Ну вам же, Степашин, платит кто-то...и до и во время СВО... тоже хз почему
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Я не боюсь таких слов, пусть на меня подают в суд

Смешной конечно.Кто же в России засудит человека,который вместе с Путиным с 90-х?)
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Почему во время СВО 13 депутатов приобрели недвижимость в ОАЭ на сумму более 2 млрд руб!?
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Вот это смельчак! Ахаха
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Классное время для таких пройдох - любые проблемы можно свалить на СВО.
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Ответ stPieXIII
Вот это смельчак! Ахаха
Толстых быстро сняли за малейшее поползновение на них . А этот смелый потому , что его снимать неоткуда . Зато как речь держит : " во времена СВО " ! Звучит-то как ?!! Так вот они какие нынешние времена в России ! Так вот она какая " в данная ситуация " !!
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Вопрос к самому себе
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Ответ stPieXIII
Вот это смельчак! Ахаха
Он добавил фразу "во времена СВО", он в домике.
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Услуги специалистов должны оплачиваться. Вопрос только в размере комиссий. Поэтому не совсем ясен посыл
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точно Степашин, а не Толстых? вообще вопрос почему чиновникам платим во время СВО, которое они допустили своей слабой работой?
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Еще один перспективный 71-летний политик показал свою смелость.

Хотя сама фраза универсальная - "Почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?"

Во-первых, "времена СВО" нужно убрать. Как будто есть такие времена, когда проходимцам нужно платить.
Во-вторых, может показаться, что речь идет о сенаторах и депутатах, о различных членах разных общественных палат, о пропагандистах и т.д. Но нет, врагами оказались лишь агенты. Этакое избранное применение коммунистического подхода по отношению к тем участникам экономических отношений, кто не создает реального продукта.

Степашин в курсе, что у музыкантов всяких есть агенты? Вот платит бюджет за концерт в "поддержку СВО", а часть этих денег идет агентам (продюсерам) всех этих музыкантов. И такое есть много где. Но Степашин решил ударить именно по футбольным агентам. Ох уж эти принципиальные перспективные 71-летние политики.
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Почему до СВО вы платили этим проходимцам ???
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Лучше бы задался вопросом, почему во времена СВО лазурно-лиловая стрелка платит 15 млн евро за игрока.
Ах да, это же другое! Для таких вопросов смелость нужна...
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Тоже самое можно отнести к риэлторам: абсолютно идентичная профессия
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Сказал проходимец, который получает больше чем все агенты, вместе взятые.
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Почему мы во время СВО платим Украине за транзит газа?
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Ответ Птюч, Ёж.
специалистов, а не прощелыг.
Землю крестьянам, заводы рабочим! Да здравствует разагентчивание! Да здравствует красный террор!
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Ответ Сергей Петахов
Почему мы во время СВО платим Украине за транзит газа?
Чтобы ей было не так обидно.
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Потому, что с 1991 года Россия, это эльдорадо для проходимцев. Их Мекка. Вместе, кстати, с Украиной.
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от США с Вьетнамом до футбольных агентов, а гос.бюджет как-то выпадает из общей картины негодования
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Я тоже самое думаю при риелторов
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Правильно. А депутатам и сенаторам увеличить ЗП.
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Степашин: когда всё закончится, переведу агентам из годового бюджета Динамо процентов пятнадцать.
Пацаны отнеслись с пониманием, и сказали что готовы подождать.
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Подать в суд на Степашина 😂😂😂 Ага 😂
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