Агент Тюкавина заявил, что вариант с переходом в «Спартак» был исключен: «Костя с детства в «Динамо». Для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук»

Агент Константина Тюкавина заявил, что вариант со «Спартаком» не рассматривался.

«От «Спартака» интерес к Косте был. Но встречаться не значит жениться. Этот вариант для Кости был исключен. Он с детства в «Динамо», и для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук. Поэтому «Спартак» мы даже не рассматривали», – сказал агент Алексей Сафонов.

Тюкавин – воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о продлении контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!