Агент Тюкавина заявил, что вариант с переходом в «Спартак» был исключен: «Костя с детства в «Динамо». Для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина заявил, что вариант со «Спартаком» не рассматривался.

«От «Спартака» интерес к Косте был. Но встречаться не значит жениться. Этот вариант для Кости был исключен. Он с детства в «Динамо», и для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук. Поэтому «Спартак» мы даже не рассматривали», – сказал агент Алексей Сафонов.

Тюкавин – воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о продлении контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

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41 комментарий
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Но о лазурной стрелке призадумался
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Все мы видели фотку его детства в форме Спартака, после интервью, что он не любит красный. Понторезы
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Вот в зенит - пожалуйста

Смешно, как агент тамбовских рассуждает о предпочтениях игрока, а сам Тюкавин молчит
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Ответ Александр Романов
Какой РОМБИК с буквой Д
Ромбик с прописной буквой "Д" появился в 1923 году.
Ромбик "лежа на диване" с буквой "С" появился в 1935 году.
Как говорится почувствуйте разницу!
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Ответ Ксяоми Ноутов
Выбил жирный контракт, поэтому и остался. Нет там никаких принципов, особенно после глупых оправданий про фотку в футболке Чельстрема и якобы отсутствии красной одежды.
Вот если / когда перейдет в Спартак, тогда и будете говорить про отсутствие принципов!
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Спартачки не опускайтесь до влажности и запаха тел , до хейта. Помните , что ваш клуб один из самых титулованных в стране. Забыли вы как воспитывать своих игроков , видимо .
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Удачи Косте в Динамо!!!
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а что за полоумный мог задать этот вопрос вообще, Косте теперь на него и на пенсии отвечать надо будет??? - только Тюкавин, только Динамо!!!
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Ответ Владимир Никаноров
Всё правильно ромбик с буквой Д передался от отца к сыну! А такими вещами не торгуют...
https://www.championat.com/football/article-4580325-chempionat-rossii-po-futbolu-konstantin-tyukavin-v-forme-spartaka-reakciya-agenta-igroka-i-press-sluzhby-dinamo.html

Отец сыну купил футболку
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Смысл менять шило на мыло ?
Тем более Динамо смотрится более интересной командой!
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Все логично. Тюкавин еще хочет играть в футбол, а не закончить в рассвете лет. Перейти в ФКСМ воспитанник любым московских клубов априори не может. Если он не #######.
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Остались еще люди с принципами.
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Всё правильно ромбик с буквой Д передался от отца к сыну! А такими вещами не торгуют...
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Ответ Groznyi2024
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пхааа.Напиши еще что мечтают с детства играть за голубых львов))).пхахаххаа
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Ответ Никита Аксанов
Это Тюкавин же сказал год-два назад, что даже не носит красную одежду. А потом все сразу стали проверили его инстаграм и там на одной из последних фото он был в красной кофте.
Ух ты какой прозорливый . Не посмотрел там на трусах не было у него красного цвета ? Я думаю у него туалетная бумага уж точно красного цвета, как и у меня .
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Ответ Mixos Demid
Остались еще люди с принципами.
Выбил жирный контракт, поэтому и остался. Нет там никаких принципов, особенно после глупых оправданий про фотку в футболке Чельстрема и якобы отсутствии красной одежды.
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Ответ гилберт
Я думал что ромбик запатентовали Спартачи.
Так ДИНАМО основан в 1923 году, а "спартачек" 1935! Так что "ромбик" был у ДИНАМО задолго до основания спартачка!
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Ответ Shikamaru Alexeevich
Все мы видели фотку его детства в форме Спартака, после интервью, что он не любит красный. Понторезы
Мы в детстве детям и форму Барселоны одевали . Дальше то что? У него отец легенда Динамо .
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