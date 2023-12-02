Агент Тюкавина заявил, что вариант с переходом в «Спартак» был исключен: «Костя с детства в «Динамо». Для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук»
Агент Константина Тюкавина заявил, что вариант со «Спартаком» не рассматривался.
«От «Спартака» интерес к Косте был. Но встречаться не значит жениться. Этот вариант для Кости был исключен. Он с детства в «Динамо», и для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук. Поэтому «Спартак» мы даже не рассматривали», – сказал агент Алексей Сафонов.
Тюкавин – воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о продлении контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Смешно, как агент тамбовских рассуждает о предпочтениях игрока, а сам Тюкавин молчит
Ромбик "лежа на диване" с буквой "С" появился в 1935 году.
Как говорится почувствуйте разницу!
Отец сыну купил футболку
Тем более Динамо смотрится более интересной командой!