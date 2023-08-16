Агент Тюкавина: «Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 млн евро в год. Но Костя хочет показать себя в Европе»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов высшая лига Саудовская Аравия агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина заявил, что игрока хотел клуб из Саудовской Аравии.

«В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил нет. Игрок сказал так же – хочет попробовать себя в Европе сперва.

Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу: нет, неинтересно», – заявил Алексей Сафонов.

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17 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Barsa! bolshe chem klub
неееет. Костя не вздумай переходить в Саудовскую Аравию. не губи карьеру как Неймар. ты ещё тут нужен
Спокойно, это спам от Тинькофф банка был.
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Aleksandr Alferov
Мотивации у Тюкавина прибавится поехать в европу после отъезда его кореша Захаряна
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Геннадий Тимченко
после окончания ЧМ было модно говорить, что звонят из АПЛ, но футболист верен клубу... после перехода в СА Роналду, Неймара, Кулибали и прочих начались рассказы, что "условный Вася" отказал шейхам, и он были вынуждены взять Неймара (Роналду или кого-то ещё на усмотрение рассказчика-фантазёра)👏🤣🤣🤣
+6
-3
+3
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Barsa! bolshe chem klub
неееет. Костя не вздумай переходить в Саудовскую Аравию. не губи карьеру как Неймар. ты ещё тут нужен
+3
-2
+1
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Мансур Абдрахимов
В СА думаю щас его больше заметят чем в чемпионате России.
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Георгий Кузьминых
Агент Сафонов намекнул какую зарплату хочет стрясти Тюкавину
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Алексей Ф
Ещё откуда звонили?? Агент ценник набивает и зп выбивает получше у Зенита
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Vir_Cotto
3 миллиона евро в Сауди Арабии - "сумасшедшие деньги"?)))
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stas82
Тю,для СА это как работать почти за еду
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Vladvenk
Светлая голова!
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Viktor Martunov
Вот чем СА хуже Европы, там сейчас приличная банда собралась, и ещё народ потянется, так что Тюке стоит подумать за Захой или за журавлëм.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Гамарджоба Генацвале
Спокойно, это спам от Тинькофф банка был.
неужто Олег сменил профессию?
а-ля Райола, только на минималках
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Павел Гребнев
Ответ Barsa! bolshe chem klub
неужто Олег сменил профессию? а-ля Райола, только на минималках
Даже больше, Тинькофф-Банк сменил Олежку. С добрым утром!
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Крыло советов
Ответ Геннадий Тимченко
после окончания ЧМ было модно говорить, что звонят из АПЛ, но футболист верен клубу... после перехода в СА Роналду, Неймара, Кулибали и прочих начались рассказы, что "условный Вася" отказал шейхам, и он были вынуждены взять Неймара (Роналду или кого-то ещё на усмотрение рассказчика-фантазёра)👏🤣🤣🤣
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать
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Борис Энгельгардт
Ответ Lina ninnen
У Саудитов неограниченный выбор из топов,тюкавина они предлагали,верим
я думаю они делают сотни запросов по топ-10 лигам, и если интерес есть продолжают давить, вполне верю что в РПЛ были запросы и немало
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