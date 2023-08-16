Агент Тюкавина: «Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 млн евро в год. Но Костя хочет показать себя в Европе»

Агент Константина Тюкавина заявил, что игрока хотел клуб из Саудовской Аравии.

«В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил нет. Игрок сказал так же – хочет попробовать себя в Европе сперва.

Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу: нет, неинтересно», – заявил .

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