Агент Тюкавина – фанатам «Динамо»: «Хотите вылить говно – лейте на меня, а не на Костю. Игрока надо поддерживать, а не искать в нем мразь»

Агент Алексей Сафонов призвал болельщиков «Динамо» поддержать Константина Тюкавина.

Нападающий « » не забил ни одного гола после 6 августа. Безголевая серия длится 8 матчей.

– Сейчас болельщики будут выливать на меня дерьмо, но я скажу снова: нападающий – игрок зависимый. Если его снабжать передачами, то будет больше моментов.

У Кости был полумомент, мог чуть побыстрее сыграть или наоборот сделать паузу. Костя ниже своего уровня все равно не опускается.

Давит ситуация, что про него постоянно пишут гадости болельщики «Динамо». Он сейчас лучший по показателю «гол+пас», а болельщики все равно мусолят – продлил контракт он или нет, пытаются грязь лить.

Игрока надо поддерживать, а не искать в нем мразь. Тем более, что это ваш воспитанник, ваш футболист.

– Тюкавину сильно мешает критика?

– Я вижу, что это эмоционально прибивает его. Костя – светлый, нормальный парень, всегда выходит с улыбкой.

Давайте сделаем джентльменский договор: хотите вылить говно – лейте на меня, а не на . Я толстокожий, как бегемот. Напишите, что я плохой, но оставьте Костю в покое.

У меня опыт с 1999 года. Я вижу, какое отношение к футболистам в Европе и как у нас. Я никого не хочу учить культуре боления, но я очень хочу, чтобы болельщики «Динамо» весь свой негатив перевели на меня, а своего воспитанника поддержали, – сказал после матча «Спартак» – «Динамо» (1:0).

Агент Тюкавина: «Не продлим контракт с «Динамо» – трагедии не будет. У Кости лучшая статистика в команде»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS