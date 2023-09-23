Агент Тюкавина – фанатам «Динамо»: «Хотите вылить говно – лейте на меня, а не на Костю. Игрока надо поддерживать, а не искать в нем мразь»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин контент Футбол

Агент Алексей Сафонов призвал болельщиков «Динамо» поддержать Константина Тюкавина.

Нападающий «Динамо» не забил ни одного гола после 6 августа. Безголевая серия длится 8 матчей. 

– Сейчас болельщики будут выливать на меня дерьмо, но я скажу снова: нападающий – игрок зависимый. Если его снабжать передачами, то будет больше моментов.

У Кости был полумомент, мог чуть побыстрее сыграть или наоборот сделать паузу. Костя ниже своего уровня все равно не опускается.

Давит ситуация, что про него постоянно пишут гадости болельщики «Динамо». Он сейчас лучший по показателю «гол+пас», а болельщики все равно мусолят – продлил контракт он или нет, пытаются грязь лить.

Игрока надо поддерживать, а не искать в нем мразь. Тем более, что это ваш воспитанник, ваш футболист.

– Тюкавину сильно мешает критика?

– Я вижу, что это эмоционально прибивает его. Костя – светлый, нормальный парень, всегда выходит с улыбкой.

Давайте сделаем джентльменский договор: хотите вылить говно – лейте на меня, а не на Тюкавина. Я толстокожий, как бегемот. Напишите, что я плохой, но оставьте Костю в покое.

У меня опыт с 1999 года. Я вижу, какое отношение к футболистам в Европе и как у нас. Я никого не хочу учить культуре боления, но я очень хочу, чтобы болельщики «Динамо» весь свой негатив перевели на меня, а своего воспитанника поддержали, – сказал Сафонов после матча «Спартак» – «Динамо» (1:0). 

Агент Тюкавина: «Не продлим контракт с «Динамо» – трагедии не будет. У Кости лучшая статистика в команде»

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27 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Никто в нем мрази не ищет, наоборот, он любимчик динамовской публики. Но хороший персонаж - это не профессия и не скилл. От нападающего нужны голы, а он уже полтора месяца в носу ковыряет, хотя шансы есть. Сегодня полчаса ногу подбирал, когда ему выдали на ударную.
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rigobersong
Последний чемпионат выиграли с Бубновым, последний титул с Бесковым, а ЧСВ у болельщиков такое, будто Динамо топ клуб:)) Тюкавину надо уходить из бестрофейника как это делали Кокорин, Смолов, Данни и другие, все равно болельщики никого не ценят:))
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валя_стакан
Агент специально идет на конфликт с болельщиками, чтобы настроить Костю на уход из Динамо. Получить свой огромный процент за переход для него главное, он в этом заинтересован.
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Леван Мкртчян
Ответ Vatikan
Можно я тоже одно ведро вылью на агента?
Вам неположено с таким никнеймом
+7
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Machine Head
Ответ rigobersong
Последний чемпионат выиграли с Бубновым, последний титул с Бесковым, а ЧСВ у болельщиков такое, будто Динамо топ клуб:)) Тюкавину надо уходить из бестрофейника как это делали Кокорин, Смолов, Данни и другие, все равно болельщики никого не ценят:))
Смешно читать тебя . Ты я так понял сразу за все клубы Вселенной болеешь. Данни, Кокорин … ла ла ла . Разберись сначала в причинах ухода , а потом накидывай . Данни даже будучи игроком Зенита приезжал в Петровский парк на машине. Сам лично с ним общался . И никто Данни грязью не поливал . Ушел за 30 млн невиданные деньги по тем временам. Нищее Динамо не могло удержать игрока по условиям отступных . «Эксперт» . Даже я далекий от футбола человек, видимо, больше тебя владею темой .
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Machine Head
Ответ Юра Ковтун
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Я тебе могу знаешь столько историй про болел Спартака в Тарасовке рассказать, устанешь слушать . Например, в далеких 80-х в Петровском парке ваши фанаты такое творили против Вагиза Хидиятулина за то, что он перешел в ЦСКА , что даже нам болельщикам Динамо было мерзко смотреть. Какими только последними словами не оскорбляли. Спасибо конной милиции, которая тогда всегда была . И стрелялки из пентбольных ружей это детские шалости по сравнению с этим . Справедливый ты наш .
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fottball's soul
Таких агентов с таким лексиконом гнать ссаными тряпками в Сибирь лес валить
Только карьеру парню испортит и настроит людей против. Колхоз
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Pertinax Gandi
Тюкавина никто грязью не обливает, а критикуют справедливо за слабую последнее время игру, в том числе сегодня. А если вы господин агент парню голову так задурили, что он думает теперь о контракте, а не о футболе, то болельщики здесь не причём.
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Анатолий Дмитриевич
"У меня опыт с 1999 года. Я вижу, какое отношение к футболистам в Европе и как у нас. Я никого не хочу учить культуре боления"

клоун, посмотри, что происходит в Марселе, а потом рассказывай о культуре боления)
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SPB Patriot
Так бывает, что у нападающего - безголовая серия. Тюкавин- талантливый футболист! Сил ему и здоровья! А годы придут!
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Vatikan
Можно я тоже одно ведро вылью на агента?
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Machine Head
Смешно читать тебя . Ты я так понял сразу за все клубы Вселенной болеешь. Данни, Кокорин … ла ла ла . Разберись сначала в причинах ухода , а потом накидывай . Данни даже будучи игроком Зенита приезжал в Петровский парк на машине. Сам лично с ним общался . И никто Данни грязью не поливал . Ушел за 30 млн невиданные деньги по тем временам. Нищее Динамо не могло удержать игрока по условиям отступных . «Эксперт» . Даже я далекий от футбола человек, видимо, больше тебя владею темой .
это кто Данни грязью не поливал? болельщики Динамо? а какие сказки вы еще расскажете?))
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ДМ-1чемпион
Если кратко, то агент у Тюкавина говно! Костя, гони нахрен этого хрена, продляй контракт с ДИНАМО и думай только о футболе.
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ДМ-1чемпион
Забил голову Тюке всякой херней, вот парень и перестал думать о футболе! Видно же, что Тюка сдал в последнее время. И я думаю вина в этом агента, со своими мутками в продлении контракта!
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Spartakus1984
Некоторые на Спартаковских ресурсах,пишут,что вот надо Тюкавина покупать.Но мне смешно,если он не выдерживает критики в Динамо то в Спартаке его вообще сожрут с потрохами)).
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Shumi-jr
Ответ rigobersong
Последний чемпионат выиграли с Бубновым, последний титул с Бесковым, а ЧСВ у болельщиков такое, будто Динамо топ клуб:)) Тюкавину надо уходить из бестрофейника как это делали Кокорин, Смолов, Данни и другие, все равно болельщики никого не ценят:))
Смолов 🤔
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Igorsm
Ответ Очки Дани Алвеса
Никто в нем мрази не ищет, наоборот, он любимчик динамовской публики. Но хороший персонаж - это не профессия и не скилл. От нападающего нужны голы, а он уже полтора месяца в носу ковыряет, хотя шансы есть. Сегодня полчаса ногу подбирал, когда ему выдали на ударную.
Мне Тюкавин нравится, я бы забрал его в Спартак.
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ARIGAMI ARIGAMI
Нападающий - игрок зависимый: Поэтому плохо играет
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@rtrblk
Этот шарлатан «молодых и перспективных» угробил больше, чем любой ФК
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Dmitry Gaidar
Какого хрена агент что то там ещё тявкает!
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Император Плутона
полумомент)) а что тогда момент? чувак получает мяч в штрафной и вместо удара начинает сиськи мять) я как болельщик Спартака доволен, Дуартэ чудом спас, но когда он получил мяч, был уверен, что это гол. Но у агентов своя арифметика
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Machine Head
Никто на Тюкавина ничего не льет . Если игра в целом не идет у команды , то и Костя не может вытянуть один . Он игрок зависимый. Всегда может убежать , сделать двоих и забить. Тюкавин любимец болельщиков. Зря агент вносит смуту.
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Andrey Ashhabadskiy
не надо было про *гавно*
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OhneNamee
Где он нашел то самое говно? Не, я тоже могу найти, где на Тюкавина кто-то (но далеко не все, скорее наоборот - меньшинство) льёт говно, если буду сильно искать, но с какой целью этот тщательный поиск проводит агент?
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Юра Ковтун
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