Агент Тюкавина: «Не продлим контракт с «Динамо» – трагедии не будет. У Кости лучшая статистика в команде»

Агент Константина Тюкавина не видит ничего страшного в уходе из «Динамо».

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения – значит, продлим контракт. Не найдем – не продлим.

Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим. У него статистика 3+4 – лучшая в команде.

Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется – значит, хорошо он сыграл», – отметил .

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