Агент Тюкавина: «Не продлим контракт с «Динамо» – трагедии не будет. У Кости лучшая статистика в команде»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина не видит ничего страшного в уходе из «Динамо».

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения – значит, продлим контракт. Не найдем – не продлим.

Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим. У него статистика 3+4 – лучшая в команде.

Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется – значит, хорошо он сыграл», – отметил Алексей Сафонов.

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12 комментариев

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ygcn5c2ty9
агент у него, это конечно просто ужас
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Spaten
Агенты это главное зло нашего футбика
+8
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+8
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Peter Parker
Ответ LokoMasteR
надо Тюкавину уходить в Европу для своего развития
Сперва хотя бы уйти от такого агента
+9
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Ник Гре
Ответ ygcn5c2ty9
агент у него, это конечно просто ужас
"Мы выходим, мы играем... Мы не уходим... У нас контракт..." ©
Ещё бы сказал "Мы забиваем, мы пасуем. У нас статистика 3+4"...
Так яжматери говорят: "Мы покекали, мы покушали..."
🤮
+4
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+4
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LokoMasteR
надо Тюкавину уходить в Европу для своего развития
+3
0
+3
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Тиджани Бабангида
Сафонов готовит Тюкавина к Европе
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bestsalut
Когда Захарян уходил, другой агент Гурцкая говорил что клуб должен переподписывать игрока как можно раньше
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Peter Parker
Если Тюкавин через лет пять не хочет пылить в медиалиге, то пора валить от такого агента.
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justbored
Судя по "не надо нас торопить", подростки из С-Э опять набрасывают с надоевшим вопросом.
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ltkmaby
Ну а что так взъелись на агента, что он сказал не так? Контракт это соглашение сторон, если клуб и игрок смогут прийти к конкретным условиям, контракт будет продлен, если нет, значит игрок будет рассматривать предложения других клубов. Что не так? В РПЛ, учитывая возраст, позицию игрока, его игру и статистику, у игрока не возникнет проблем подписать контракт на приемлемых для него условиях. Все логично.
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