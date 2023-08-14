Агент Тюкавина: «Германия и Англия подошли бы Косте. Он более крепкий, быстрее принимает решение, чем Захарян, игрок касания, при этом много в подыгрыше действует»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов Далер Кузяев агенты Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина назвал топ-лиги, которые подойдут форварду «Динамо».

У 21-летнего Тюкавина 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

– У Константина Тюкавина есть мечта поиграть в какой-то определенной европейской лиге?

– Я думаю, что ему Германия и Англия подошли бы. Он другого плана, чем Захарян, более крепкий, быстрее принимает решение, игрок касания, при этом сам много в подыгрыше действует. Мне бы хотелось, чтобы в «Динамо» больше на Тюкавина играли.

Когда я говорил про Кузяева, то меня не так поняли. Кузяев выиграл все что можно и поехал за меньшие деньги, в десять раз меньше, чем у него зарплата в «Зените» была.

Мы хотим, если и ехать, то играть там. В любой стране есть клубы, которые борются за вылет. Надо ехать туда, где Тюкавин бы получал удовольствие от игры.

Понятно, что с политикой есть определенные проблемы, но мы с Костей шутим, говорим, что сейчас насколько продлим контракт с «Динамо», настолько будем заезжать в Европу.

Главная задача – быть в той команде, в которой Тюкавин будет развиваться. Ему всего 21 год, ждать до 30 лет, чтобы поехать в Европу, как было раньше, не нужно, – сказал Алексей Сафонов.

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19 комментариев

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Mark Safa
Ответ chilingarovyura@icloud.com
С таким агентом о Германии и Англии можно не мечтать… Максимум Зенит
И такие агенты у российских игроков 90%🤷🏽‍♂️
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Новый тренер ФК Спартак
Видно , что агент балабол обычный. С таким будет он в лиге приколов пока не пропадет а он молодой вполне может через год, два затухнуть и оказаться в лиге казахстана или фнл
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chilingarovyura@icloud.com
С таким агентом о Германии и Англии можно не мечтать… Максимум Зенит
+8
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kk.abb
С таким агентом он никогда не уедет. Для него главное - комиссионные и подъемные в РПЛ вытащить максимум. На амбиции Тюкавина ему насрать.
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Machine Head
🤡
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20 лет в офсайде
Очень много агента Тюкавина, пиарящего своего клиента на спортсе. Это же незабесплатно наверное ?
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ Назар Игорь
Англия и Германия подошли бы Косте, дело за малым - подошел бы он Англии и Германии. Для РПЛ он хорош, один из лучших, это бесспорно, но Англия и Германия это несопоставимый уровень, если брать ведущие клубы, а в аутсайдеры переходить какой смысл?
почему бы не поехать в условный бернли, где уровень конкуренции ниже, классный коуч и будет возможность проявить себя? вон ретеги перешел в дженоа который только серии б вернулся, хотя слухи рисовали вокруг миланских клубов
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Игорь Пичугин
Ну в принципе Фрайбург или Майнц было бы идеально.
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ponso
Разве что Диего Косте.
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Machine Head
Жаль будет , если Костя уедет . Но по его стилю игры лучше Германия из топ 5 .
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Yan Sadkovskiy
Было бы классно, если бы классно, если бы они оба в Сосьедад перешли. И легче акклиматизироваться и взаимопонимание на поле
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Cvyatoslav Gazin
В Германии может быть и заиграл бы, плюс там 20-летнего могут развить до европейского уровня, а в апл в аутсайдерах и середняках в атаке в основном кони играют, Тюкавин там исчезнет на скамейке запасных.
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VanyaVanya063
Заметил один важный момент , что кто уехал в Европу их агенты таких интервью не давали
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Сергей Василинов
Нашим футболистам нужно уезжать в Европу даже в маленькие команды топ 5 или Голандия португалия а то гонору на середняки и топ клубы очнитесь таких как вы там сотни это первое второе у нас футбол не бизнес а не пойми что просят за игроков суммы которые они не стоят
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Артём Никулин
Ответ Mark Safa
И такие агенты у российских игроков 90%🤷🏽‍♂️
Да не, другие хотя бы меру знают и фильтруют, что говорят. А этот еженедельно какой-то бред несёт, чуть ли не в открытую называя Тюкавина вторым Месси
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Олег НН
Ответ Назар Игорь
Англия и Германия подошли бы Косте, дело за малым - подошел бы он Англии и Германии. Для РПЛ он хорош, один из лучших, это бесспорно, но Англия и Германия это несопоставимый уровень, если брать ведущие клубы, а в аутсайдеры переходить какой смысл?
у тюки светлая голова. для игровика важная составляющая . я за футболом не слежу сильно, смотрю нарезки . так вот как он работает с мячом , мгновенно видит ситуацию даже для хоккея редкост
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