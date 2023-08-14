Агент Тюкавина: «Германия и Англия подошли бы Косте. Он более крепкий, быстрее принимает решение, чем Захарян, игрок касания, при этом много в подыгрыше действует»
Агент Константина Тюкавина назвал топ-лиги, которые подойдут форварду «Динамо».
У 21-летнего Тюкавина 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.
– У Константина Тюкавина есть мечта поиграть в какой-то определенной европейской лиге?
– Я думаю, что ему Германия и Англия подошли бы. Он другого плана, чем Захарян, более крепкий, быстрее принимает решение, игрок касания, при этом сам много в подыгрыше действует. Мне бы хотелось, чтобы в «Динамо» больше на Тюкавина играли.
Когда я говорил про Кузяева, то меня не так поняли. Кузяев выиграл все что можно и поехал за меньшие деньги, в десять раз меньше, чем у него зарплата в «Зените» была.
Мы хотим, если и ехать, то играть там. В любой стране есть клубы, которые борются за вылет. Надо ехать туда, где Тюкавин бы получал удовольствие от игры.
Понятно, что с политикой есть определенные проблемы, но мы с Костей шутим, говорим, что сейчас насколько продлим контракт с «Динамо», настолько будем заезжать в Европу.
Главная задача – быть в той команде, в которой Тюкавин будет развиваться. Ему всего 21 год, ждать до 30 лет, чтобы поехать в Европу, как было раньше, не нужно, – сказал Алексей Сафонов.
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