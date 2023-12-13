КДК не наказал Галактионова, которого подозревали в общении с помощником по рации на игре с «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Артур Григорьянц Михаил Галактионов Матч ТВ Сергей Пиняев Олег Левин Футбол

КДК не наказал Михаила Галактионова после подозрений в использовании рации.

КДК РФС пришел к выводу, что главный тренер «Локомотива» не нарушал условия дисквалификации в матче с «Зенитом».

Галактионов не присутствовал на скамейке «Локо» во время матча 17‑го тура Мир РПЛ против «Зенита» (3:1) из‑за дисквалификации на две игры. В рапорт делегата встречи была внесена запись о том, что Галактионов общался с помощниками, находящимися в технической зоне, с помощью радиосвязи.

«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера – примечание Sports.ru), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросы, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива».

КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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9 комментариев
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Радимов был прав.
Сами пригласили, сами решили, что все - ок. Спрашивается зачем это все?
Стенограмма:
КДК: С кем вы переговаривались по рации во время матча?
М.Г.: - С женой.
КДК: Спасибо, вопросов не имеем.
+14
0
+14
Это же не Семак и манера не конфротационная, а вполне дружественная
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+8
Стенограмму заседания хотелось бы почитать
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Подозревали? Он открыто общался по рации, что даже Пиняев подтвердил)) просто угараю я с этих КДК и ЭСК, сказочные персонажи
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+3
д.......................
+1
0
+1
Ответ ЛыСъ
Радимов был прав. Сами пригласили, сами решили, что все - ок. Спрашивается зачем это все? Стенограмма: КДК: С кем вы переговаривались по рации во время матча? М.Г.: - С женой. КДК: Спасибо, вопросов не имеем.
Обсуждал с женой обеденное меню.
+1
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Дисквалификация тренера-профанация и цирк! Лучше бы штрафовали за нарушения, и на этом всё. Всё равно же это не работает, как задумано.
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А Пинокио то зачем приглашали ?
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