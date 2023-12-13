КДК не наказал Галактионова, которого подозревали в общении с помощником по рации на игре с «Зенитом»

КДК не наказал Михаила Галактионова после подозрений в использовании рации.

КДК РФС пришел к выводу, что главный тренер «Локомотива» не нарушал условия дисквалификации в матче с «Зенитом».

Галактионов не присутствовал на скамейке «Локо» во время матча 17‑го тура Мир против « » (3:1) из‑за дисквалификации на две игры. В рапорт делегата встречи была внесена запись о том, что общался с помощниками, находящимися в технической зоне, с помощью радиосвязи.

«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера – примечание Sports.ru), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросы, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию « ».

КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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