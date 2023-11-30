Андрей Канчельскис: «Ужасное судейство в РПЛ дисквалификации игроков не улучшат. С ВАР стало еще сложнее – все боятся брать на себя ответственность»
Андрей Канчельскис прокомментировал отстранения игроков за оскорбление судей.
Сегодня КДК РФС дисквалифицировал на 3 матча форварда «Краснодара» Джона Кордобу за оскорбительные жесты в адрес ассистента судьи после матча с «Уралом» в Мир РПЛ (1:3).
Также дисквалификацию получили капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов и главный тренер Михаил Галактионов. Баринов отстранен на один матч за фразу о «позоре всего футбола», сказанную резервному судье в матче с «Крыльями Советов» (3:3), а Галактионов – на две игры за критику судейства в нецензурной форме в прямом эфире.
«Дисквалификация игроков не улучшит судейство в РПЛ. Оно ужасное, поэтому игроки и воют. Каждый сезон одно и то же.
Сейчас с ВАР им стало еще сложнее, как будто. Теперь все боятся брать ответственность на себя, ждут подсказок от ВАР. А там сидят такие же судьи, которые боятся принять решение», – сказал бывший игрок сборной России.
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