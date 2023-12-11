Галактионов приглашен на заседание КДК. Тренер «Локо» по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом»

Михаил Галактионов приглашен на заседание КДК РФС.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера « » на 2 игры за слово «########» в эфире. Сообщалось, что дисквалификацию могут продлить – он по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом».

«Повестка заседания небольшая: выход за пределы технической зоны – , , замененного футболиста «Краснодара» . И рассмотрим вопрос возможного использования Галактионовым системы связи в общении с тренером Левиным. Галактионов приглашен на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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