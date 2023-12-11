Галактионов приглашен на заседание КДК. Тренер «Локо» по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сергей Ташуев КДК РФС Хуниор Алонсо Михаил Галактионов Матч ТВ Давид Деограсия Олег Левин Футбол

Михаил Галактионов приглашен на заседание КДК РФС.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» на 2 игры за слово «########» в эфире. Сообщалось, что дисквалификацию Галактионова могут продлить – он по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом».

«Повестка заседания небольшая: выход за пределы технической зоны – Ташуева, Деограсии, замененного футболиста «Краснодара» Алонсо. И рассмотрим вопрос возможного использования Галактионовым системы связи в общении с тренером Левиным. Галактионов приглашен на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

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9 комментариев
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Самое главное - чтобы "Зениту" не присудили техническую победу из-за этого! А то мало ли!
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Ответ onegin2007
Нельзя по рации что-ли?
Кому-то можно. Как тому же Спаллетти.
Кому-то нельзя)))
Россия)
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Ответ Всё знаю
Кому-то можно. Как тому же Спаллетти. Кому-то нельзя))) Россия)
В матче с Зенитом никому нельзя.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
По словам Григорьянца, комментатор во время телетрансляции обратил внимание на общение Галактионова и Левина по рации, об этом указано в рапорте матча. С этого сезона дисквалифицированный тренер не может общаться с людьми в технической зоне.
А судьи во время матча комментаторов слушают? )))
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Нельзя по рации что-ли?
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Дисквалифицированный тренер может общаться с кем-то по телефону или рации, находясь на стадионе? Может. Тренер в технической зоне может с кем-то общаться во время матча? Вроде тоже не запрещено. Осталось доказать, что они друг с другом общались)
Михалыч, гни свою линию! Разгони это ....ство
+1
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+1
Ответ ДИОНИС
Самое главное - чтобы "Зениту" не присудили техническую победу из-за этого! А то мало ли!
да, от этих можно ожидать и такого. Но не думаю, что именно сейчас до такого маразма дойдет. Вот если бы это была концовка чемпионата и матч, от которого зависит титул - наверняка так и сделали бы
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Ответ onegin2007
Нельзя по рации что-ли?
По словам Григорьянца, комментатор во время телетрансляции обратил внимание на общение Галактионова и Левина по рации, об этом указано в рапорте матча. С этого сезона дисквалифицированный тренер не может общаться с людьми в технической зоне.
+1
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