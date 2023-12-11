Галактионов приглашен на заседание КДК. Тренер «Локо» по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом»
Михаил Галактионов приглашен на заседание КДК РФС.
Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Локомотива» на 2 игры за слово «########» в эфире. Сообщалось, что дисквалификацию Галактионова могут продлить – он по рации общался с помощником во время игры с «Зенитом».
«Повестка заседания небольшая: выход за пределы технической зоны – Ташуева, Деограсии, замененного футболиста «Краснодара» Алонсо. И рассмотрим вопрос возможного использования Галактионовым системы связи в общении с тренером Левиным. Галактионов приглашен на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Кому-то нельзя)))
Россия)
Михалыч, гни свою линию! Разгони это ....ство