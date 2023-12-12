Беллингем, Модрич, Родри, Бернарду, де Брюйне и Педри номинированы на приз полузащитнику года от Globe Soccer Awards

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Объявлены номинанты на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему полузащитнику 2023 года 

На награду номинированы Джуд БеллингемБоруссия Дортмунд» / «Реал»), Бернарду Силва, Родри, Кевин де Брюйне (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал») и Педри («Барселона»).

Церемония вручения наград состоится 19 января в Дубае.

Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards

Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards

Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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6 комментариев
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Педри😂😂 видимо компьютер рандомно выбирал из полузащитников на фамилию с буквы «П» по другому не объяснить
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+3
Ответ alexmixer9
Новая серия сериала "что здесь делает Педри?"
Пиар каталонских брусков не знает границ. У кого-то ещё есть сомнения, что тут агентские игры замешаны?
+4
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+2
Новая серия сериала "что здесь делает Педри?"
+5
-4
+1
Родри должен взять за требл, решающий год и то, как играет Сити с ним и без него
+1
-1
0
Странно, почему в списках претендентов отсутствует Гюндоган, который выдал огненную весну в 2023 году.
0
0
0
Ответ alexmixer9
Новая серия сериала "что здесь делает Педри?"
Тоже, что и Хави во всех номинациях на тренера года. Последние рычаги в действии
+1
-1
0
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