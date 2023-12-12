Беллингем, Модрич, Родри, Бернарду, де Брюйне и Педри номинированы на приз полузащитнику года от Globe Soccer Awards

Объявлены номинанты на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему полузащитнику 2023 года

На награду номинированы (« » / «Реал»), , , Кевин де Брюйне (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич (« ») и Педри («Барселона»).

Церемония вручения наград состоится 19 января в Дубае.

Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards

Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards

Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!