Беллингем, Модрич, Родри, Бернарду, де Брюйне и Педри номинированы на приз полузащитнику года от Globe Soccer Awards
Объявлены номинанты на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards.
Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему полузащитнику 2023 года
На награду номинированы Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд» / «Реал»), Бернарду Силва, Родри, Кевин де Брюйне (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал») и Педри («Барселона»).
Церемония вручения наград состоится 19 января в Дубае.
Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards
Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards
Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
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