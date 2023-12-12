39-летний Кьеллини завершит карьеру. Он 9 раз брал скудетто с «Ювентусом», выиграл Евро со сборной и стал чемпионом МЛС в «Лос-Анджелесе»

Теги Ливорно Фиорентина Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС сборная Италии по футболу серия А Италия Лос-Анджелес Футбол

Джорджо Кьеллини завершит карьеру игрока.

39-летний защитник объявит об уходе из футбола сегодня, сообщает Goal. В течение двух последних сезонов он играл за «Лос-Анджелес» в МЛС

Кьеллини начинал профессиональную карьеру в «Ливорно», откуда в 2004 году перешел в «Фиорентину». С 2005-го по 2022-й итальянец играл за «Ювентус». 

В составе туринского клуба Джорджо 9 раз становился чемпионом Италии и одержал 5 побед в Кубке и Суперкубке страны. С «Лос-Анджелесом» футболист стал чемпионом МЛС в 2022 году. 

В сборной Италии Кьеллини провел 117 игр и выиграл Евро-2020. 

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27 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Отличная была охота. И да, как же славно он негробрита в финале Евро прихватил )) https://cs14.pikabu.ru/post_img/big/2021/07/12/1/1626041014181686974.jpg
Итальянская полиция отлавливает африканских мигрантов, пересекающих Средиземное море
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А еще его укусил Суарес)
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А в этом сезоне проиграл финал Коламбусу, тоже в финале выходил. Двукратный финалист, получается, даже в МЛС отметился.
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Ответ Aleksey Yashin
А еще его укусил Суарес)
легендарный укус, я ничего смешнее в футболе не видел) сутки тогда угорал насколько это всё выглядело абсурдом))
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Ответ Aleksey Yashin
А еще его укусил Суарес)
и сломал Каннаваро перед Евро 2008 на тренировке, потом правда рыдал.
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очередной топ защитник старой школы Италии, повесил бутсы на гвоздь. удачи тебе Джорджио, будем помнить 😎🔥💪!
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Брать в Юве как тренера защитников, что бы Гатти и Бремер еще круче становились
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Отличная была охота. И да, как же славно он негробрита в финале Евро прихватил )) https://cs14.pikabu.ru/post_img/big/2021/07/12/1/1626041014181686974.jpg
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Спасибо за карьеру. Укуси тебя пчела)). Классный игрок.
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Будет время залечить многочисленные травмы, особенно на многострадальной голове. Джорджо подставлял голову туда куда не всякий рискнëт ногу подставить.
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Легенда , всего тебе только самого наилучшего !
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легенда
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Это была славная охота!!! Великий игрок, великий боец, всегда до конца, никогда не отступал. Таких мало, и очень жаль, когда такие уходят из спорта(относится не только к футболу, но и ко всему спротру в целом).
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Говорили, что он в экономике шарит, как раз главбухом в наш Ювентус, чтобы делать такую отчётность, за которую не снимают очки, а не вот это вот всё
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Спасибо всем, кто написал про укус Суареса 😁 самый важный комментарий упустили в новости
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И ещё серию В взял с Ювентусом, надо отдать должное Джорджо 😏
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А почему на победный ЧМ не взяли его?
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кьелинзян теперь бует шашлыки готовить ?
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Суарес сильно его укусил за плечо))И был момент на чемпионате Европы где Кьелини как будто так и надо двумя руками остановил Саке))
Многие нашли в эпизоде повод для шуток.

Что случилось?
В добавленное ко второму тайму время, за 28 секунд до свистка, у Англии замаячил потенциальный момент, и Кьелини вышвырнул Саке)) было смешно, и разлетелось на мэм
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Жаль, на победный мундиаль не поехал. В сборной выпускали играть уже в 2005-ом (играл с Россией в том матче, где была черно-белая форма).
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Ответ Aleksey Yashin
А еще его укусил Суарес)
Комментарий удален модератором
Дождался бы Суареса, годик еще бы попылил...
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Ответ zer
легендарный укус, я ничего смешнее в футболе не видел) сутки тогда угорал насколько это всё выглядело абсурдом))
Укус Суаресом Бано тоже выглядел сильно. Бано с Джорджо теперь как бы одной крови.
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Ответ zer
легендарный укус, я ничего смешнее в футболе не видел) сутки тогда угорал насколько это всё выглядело абсурдом))
Миллиард мемов с Суаресом-вампиром это было шедеврально)
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Ответ АРХАТ
и сломал Каннаваро перед Евро 2008 на тренировке, потом правда рыдал.
Как же влетели там чемпионы мира.
Как будто вчера было. Эх(
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Ответ Северный болельщик
Дождался бы Суареса, годик еще бы попылил...
Перекусают друг друга )
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