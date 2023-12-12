39-летний Кьеллини завершит карьеру. Он 9 раз брал скудетто с «Ювентусом», выиграл Евро со сборной и стал чемпионом МЛС в «Лос-Анджелесе»
Джорджо Кьеллини завершит карьеру игрока.
39-летний защитник объявит об уходе из футбола сегодня, сообщает Goal. В течение двух последних сезонов он играл за «Лос-Анджелес» в МЛС.
Кьеллини начинал профессиональную карьеру в «Ливорно», откуда в 2004 году перешел в «Фиорентину». С 2005-го по 2022-й итальянец играл за «Ювентус».
В составе туринского клуба Джорджо 9 раз становился чемпионом Италии и одержал 5 побед в Кубке и Суперкубке страны. С «Лос-Анджелесом» футболист стал чемпионом МЛС в 2022 году.
В сборной Италии Кьеллини провел 117 игр и выиграл Евро-2020.
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Многие нашли в эпизоде повод для шуток.
Что случилось?
В добавленное ко второму тайму время, за 28 секунд до свистка, у Англии замаячил потенциальный момент, и Кьелини вышвырнул Саке)) было смешно, и разлетелось на мэм
Как будто вчера было. Эх(