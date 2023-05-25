Кьеллини назвал Пуча «клоуном». Хавбек «Гэлакси» в стиле Месси отпраздновал гол «Лос-Анджелесу» в дерби

Теги ПСЖ Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Лос-Анджелес Рики Пуч Футбол

Рики Пуч отпраздновал гол в ворота «Лос-Анджелеса» в стиле Лионеля Месси.

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» отличился голом в дерби против «Лос-Анджелеса» в Открытом кубке США (2:0). Бывший игрок «Барселоны» прошел с мячом с центра поля, обыграл троих защитников в штрафной площади и отправил мяч в сетку. 

Испанец отпраздновал взятие ворот в стиле Лионеля Месси, сняв футболку и показав ее зрителям на трибунах. 

После игры Пуч давал интервью в микст-зоне. Проходивший мимо защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини крикнул «клоун!», обращаясь к Рики. 

Позднее один из болельщиков выложил видео, на котором Пуч, будучи игроком «Барселоны», ушел из-под опеки Кьеллини и забил гол в ворота «Ювентуса».

«Настоящая причина, по которой Джорджи 🤡 продолжает ненавидеть Рики Пуча», – написал пользователь твиттера. 

Пуч ответил на этот пост двумя эмодзи – с зевающим и подглядывающим лицом: 🥱🫣.

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17 комментариев

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Итачи Учиха
Очень круто забил. Советую посмотреть
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-1
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rej1sta
Ответ Антуан Гризманн
За 12 матчей 1 гол и 5 ЖК, вот это топарь))
Вы всех полузащитников по голам судите?
+12
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Итачи Учиха
Очень круто забил. Советую посмотреть
Забил хорошо, конечно, но там вся защита гол смотрела.
+5
0
+5
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Ебздрогыч
Местный КДК будет расследовать высказывание Кьеллини, приводить лингвистическую экспертизу?
+5
-3
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Абдул Абакаев
рад за Пуча
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Денис Богомолов
Ответ зак
да там много кто был, при этом у них нету академии, они имена построили на Бусе, Иньесте, Хави и Месси, а теперь посмотри кто они по отдельности, один позорно вылетает на стадии 1/8 ЛЧ, вторые в ЛЕ, и только Иньеста принес им все кубки и уехал в отпуск, без него они пустышки..
включи голову и не неси чушь
+2
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AXEL7
Ахаха, подгорело у кого-то
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Мужанов Дмитрий Александрович
Оказывается эта звезда всё ещё сверкает, пусть и в полулюбительской лиге.
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mpFreeman
Статистика у него совсем не как у Месси, к сожалению:(
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Абдул Абакаев
Ответ Итачи Учиха
Очень круто забил. Советую посмотреть
а где глянуть?
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ZamoRano
Ответ Иван Пименов
Подождите, это тот Рики Пуч, который еще недавно был надежной всея Каталонии? В 23 года уехал в США?
Там ещё какой-то алень был🤣🤣 или аленио
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