Джорджо Кьеллини: «Реал» – фантастический клуб, я всегда любил его, даже когда он побеждал меня»

рассказал, что мог перейти в мадридский «Реал».

– Ты выбрал МЛС и «Лос-Анджелес». У тебя были предложения из ?

– Нет, потому, что, честно говоря, мой единственный клуб – «Ювентус». Я хотел попробовать что-то новое, и и эта команда были лучшим решением для того, где провести последние годы карьеры, а также для открытия нового города, новой культуры, нового взгляда на спорт и бизнес. Это главная причина, по которой я здесь.

– В 2021 году RAI сообщила, что ты интересен «Реалу».

– Нет, нет... правда в том, что в последние годы я никогда не думал о переходе в другую команду в Европе, потому что я слишком привязан к «Ювентусу». Я был близок к «Реалу», но в 2010 году, очень, очень давно.

– Это было сделано не ради Моуринью, который хотел Карвалью, не так ли?

– Да, да, Моуринью.

– Что именно произошло?

– Я не знаю, я был молод. Клубы также не пришли к соглашению. Я считаю, что мне повезло провести всю свою карьеру в . Конечно, «Реал» – фантастический клуб, я вижу это издалека. Я всегда любил его, даже когда он побеждал меня.

– Ты никогда не жалел о том, что не поиграл за ?

– Дело в том, что после того, как ты провел свою карьеру и вошел в историю в таком клубе, как «Ювентус», со всем, что он мне дал, невозможно думать о другой команде. Я правда считаю, что мне повезло с этим, – сказал защитник.