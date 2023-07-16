«ПСЖ» может взять Мальдини вместо Кампуша. Пост главы делегации сборной Италии – еще один вариант Паоло

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Паоло Мальдини может получить работу в «ПСЖ».

По информации Corriere dello Sport, бывший технический директор «Милана» может занять должность схожего плана в парижской команде. Такой вариант ему интересен, но бывший защитник переедет во Францию только в том случае, если руководство клуба откажется от услуг Луиша Кампуша, советника по спортивным вопросам.

У Мальдини есть вариант с назначением на пост главы делегации в сборной Италии – вакансия появилась после смерти Джанлуки Виалли. Также эту должность могут занять Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини или Габриэле Ориали.

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7 комментариев

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Dimario
Удачи Паоло. Пусть все получится!
Кардинале — черт
+13
-1
+12
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Ashan Sorokin
Подписание Мальдини это будет третье самое удачное решение владельцев после подписания Иьрагимовича и Анчелоти
+3
0
+3
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Человек1991
Мальдини Легенда Футбола ! Кампуш какой то чудик и по нему сразу видно , что в футболе он полный ноль. )
+1
0
+1
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Jan Paskel
Ответ Dimario
Удачи Паоло. Пусть все получится! Кардинале — черт
кардинале даже не чёрт, это чёрт, которого черти опускают
+1
0
+1
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АРТУР АЛИЕВ
Как они вообще могли уволить Паоло из Милана. По мне, так Мальдини и Милан - это синонимы.
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-1
0
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Трупейро
А может и не взять, епт
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