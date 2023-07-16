«ПСЖ» может взять Мальдини вместо Кампуша. Пост главы делегации сборной Италии – еще один вариант Паоло

Паоло Мальдини может получить работу в «ПСЖ».

По информации Corriere dello Sport, бывший технический директор «Милана» может занять должность схожего плана в парижской команде. Такой вариант ему интересен, но бывший защитник переедет во Францию только в том случае, если руководство клуба откажется от услуг , советника по спортивным вопросам.

У Мальдини есть вариант с назначением на пост главы делегации в сборной Италии – вакансия появилась после смерти . Также эту должность могут занять , или .

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