«ПСЖ» может взять Мальдини вместо Кампуша. Пост главы делегации сборной Италии – еще один вариант Паоло
Паоло Мальдини может получить работу в «ПСЖ».
По информации Corriere dello Sport, бывший технический директор «Милана» может занять должность схожего плана в парижской команде. Такой вариант ему интересен, но бывший защитник переедет во Францию только в том случае, если руководство клуба откажется от услуг Луиша Кампуша, советника по спортивным вопросам.
У Мальдини есть вариант с назначением на пост главы делегации в сборной Италии – вакансия появилась после смерти Джанлуки Виалли. Также эту должность могут занять Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини или Габриэле Ориали.
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