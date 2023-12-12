Будущее Мбаппе не будет зависеть от результатов «ПСЖ» в ЛЧ. Новый контракт будет долгосрочным, если форвард решит остаться
Будущее Килиана Мбаппе не будет зависеть от успехов «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Завтра парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас «ПСЖ» занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла.
По информации L’Equipe, будущее Мбаппе в нынешнем клубе не будет напрямую зависеть от результатов в этом турнире. Вылет «ПСЖ» в Лигу Европы еще не будет означать уход нападающего из команды.
Футболист всегда утверждал, что его решение будет связано с верой в проект. Если он согласится остаться в «ПСЖ», то новый контракт будет рассчитан на длительный период, а не на два года, как в прошлый раз.
Действующее соглашение игрока с парижанами истекает в конце этого сезона, у Мбаппе есть возможность активировать опцию продления еще на один год. Сообщалось, что в трансфере нападающего заинтересован «Реал».
Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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