Будущее Мбаппе не будет зависеть от результатов «ПСЖ» в ЛЧ. Новый контракт будет долгосрочным, если форвард решит остаться

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Будущее Килиана Мбаппе не будет зависеть от успехов «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Завтра парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас «ПСЖ» занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла. 

По информации L’Equipe, будущее Мбаппе в нынешнем клубе не будет напрямую зависеть от результатов в этом турнире. Вылет «ПСЖ» в Лигу Европы еще не будет означать уход нападающего из команды. 

Футболист всегда утверждал, что его решение будет связано с верой в проект. Если он согласится остаться в «ПСЖ», то новый контракт будет рассчитан на длительный период, а не на два года, как в прошлый раз.

Действующее соглашение игрока с парижанами истекает в конце этого сезона, у Мбаппе есть возможность активировать опцию продления еще на один год. Сообщалось, что в трансфере нападающего заинтересован «Реал». 

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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27 комментариев
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Да всё уже, все забыли про этого некогда перспективного чувака, за ЗМ будут бороться Белингем и Холанд, а Донателло из лиги дачников будет наблюдать со стороны )
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+11
Вот не понимаю зачем он теперь нужен Реалу, летом приедет Эндрик на позицию нападающего, есть Винисиус на его позицию, Родриго, который также на этой позиции очень хорош, куча полузащитников, в итоге будет как в нулевых, средняя защита и топ полузащи и напы
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+11
Мбаппе в Реале — самая надоедливая сага в истории футбола
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Ответ Заяцволк
Да всё уже, все забыли про этого некогда перспективного чувака, за ЗМ будут бороться Белингем и Холанд, а Донателло из лиги дачников будет наблюдать со стороны )
Эти "все" с нами в одной комнате? Мне Мбаппе очень не нравится, но отрицать его большие таланты, как минимум, глупо. Хет-трик в финале ЧМ точно вряд ли забудешь + он практически точно станет лучшим бомбардиром в истории Франции.
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такой потенциал у Мбаппе, а закончит как Неймар: чертовски богатый, лидер сборной, но на клубном уровне не реализовавший свой талант и на 30 процентов
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Ответ jam.football
Переход в Реал для Мбаппе это шаг вперёд, но вопрос: будут ли такие же деньжище, как в ПСЖ капать ему на зарплату? Мбаппе уже в которое трансферное окно выбирает деньги
Да нет никакого вопроса, столько платить ему будут либо в псг, либо в СА, ни один европейский топ-клуб не станет платить, как Париж, это просто не адекватные деньги, которые он не отбивает и наполовину. Пусть скажет спасибо Реалу, что благодаря им катарцы вывалили ему контракт на столько бабла, чтобы он не ушел несколько лет назад в Мадрид
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Да потому что весь проект ПСЖ держится на Мбаппе, не знаю кто из суперзвезд может заменить после его ухода
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Нового контракта не будет. Мбаппе доит клуб до последнего, не более.
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Будущее Мбаппе будет зависеть от количества шекелей по новому контракту.
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Ответ Azam1707
Вот не понимаю зачем он теперь нужен Реалу, летом приедет Эндрик на позицию нападающего, есть Винисиус на его позицию, Родриго, который также на этой позиции очень хорош, куча полузащитников, в итоге будет как в нулевых, средняя защита и топ полузащи и напы
Так Винисиуса можно будет слить за хорошие бабки
Мбаппе будет в разы больше забивать
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Шо, опять?
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Ответ Azam1707
Вот не понимаю зачем он теперь нужен Реалу, летом приедет Эндрик на позицию нападающего, есть Винисиус на его позицию, Родриго, который также на этой позиции очень хорош, куча полузащитников, в итоге будет как в нулевых, средняя защита и топ полузащи и напы
позиция Мбаппе - левый вингер. На этой позиции он лучший в мире. факт.
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Ответ Hi Hi
В 2016 Роналду
Там Реал выиграл ЛЧ. Когда последний раз давали только за ЧЕ?
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Ответ Homelender_666
Когда в последний раз за ЧЕ давали ЗМ?
В 2016 Роналду
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Ответ Neclerque
Смотри, летом Мбаппе возьмет с Францией ЧЕ 2024 (конкурентов реальных не вижу) и золотой мяч на 95% будет его
Когда в последний раз за ЧЕ давали ЗМ?
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Ответ Заяцволк
Да всё уже, все забыли про этого некогда перспективного чувака, за ЗМ будут бороться Белингем и Холанд, а Донателло из лиги дачников будет наблюдать со стороны )
Смотри, летом Мбаппе возьмет с Францией ЧЕ 2024 (конкурентов реальных не вижу) и золотой мяч на 95% будет его
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Куда его в состав? Там оттянутых нападающих и так много, плюс Эндрике на подходе. Даже Влахович сегодня был бы актуальнее для Мадрида, нежели Мбаппе.
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Будет увлекательно, если он решится все-таки уйти. И не в Реал)) хорошо было бы в АПЛ. В ливерпуль и будет дуэль с Холландом.
Либо в Барсу и дуэль с Джудом
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Конечно не будет зависеть от результатов, а будет зависеть от размера сумки с деньгами
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Пусть в АПЛ едет, Реал и без него справится
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Мбаппе - полноценный директор ПСЖ. Делает, что хочется, а все крутится вокруг него.
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Переход в Реал для Мбаппе это шаг вперёд, но вопрос: будут ли такие же деньжище, как в ПСЖ капать ему на зарплату? Мбаппе уже в которое трансферное окно выбирает деньги
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шейх подгонит к маминому дому пару составов с баксами и подпишет)))
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