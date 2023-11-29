«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»
«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» с пенальти на 8-й добавленной минуте и избежал поражения.
В конце матча Лиги чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый, и Килиан Мбаппе его реализовал.
Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас выразил недовольство решением рефери: «Что Ливраменто надо было сделать со своими руками? Обернуть их вокруг спины? Я в бешенстве. Игроки отдали все силы, это должна была быть одна из исторических побед. «Ньюкасл» ограбили».
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А по нынешним трактовкам это пенка, хотя лично я сам с этим категорически не согласен. Но судья точно не помогал ПСЖ
Марчиняк с финала ЧМ на контракте по назначению бесконечных пенальти для Мбаппе шоле? Что за бред?
Но, раньше должны были ставить пенку за фол на Хакими.
Игрок Ньюкасла не сыграл в мяч, Хакими успел его пробросить вперёд, потом произошёл контакт в ногах, что привело к падению.
Рикошет от своего тела в руку при обороне не считается как игра рукой
Учите матчасть, все же есть в сети!!!
Тут разбор одного конкретного решения в котором непонятно каким образом можно поставить пенальти.
Когда убрали это понятие в трактовках? Ещё в прошлых турах АПЛ и Серии А эти трактовки сохранялись. Да я даже больше скажу: бывали эпизоды где игрок атакующей команды касался мяча рукой после рикошета от тела и гол засчитывали, а тут оборонительные действия.
Последний цитируемый абзац как раз аргумент в пользу того, что пенальти ошибочно назначили. У игрока Ньюкасла естественное положение руки и соответствует движению тела.
слишком много чести игнорить этот польский мусор