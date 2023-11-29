«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»

Теги ПСЖ Джермейн Дженас Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк видеоповторы Килиан Мбаппе Усман Дембеле Валентино Ливраменто Футбол

«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» с пенальти на 8-й добавленной минуте и избежал поражения.

В конце матча Лиги чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый, и Килиан Мбаппе его реализовал.

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас выразил недовольство решением рефери: «Что Ливраменто надо было сделать со своими руками? Обернуть их вокруг спины? Я в бешенстве. Игроки отдали все силы, это должна была быть одна из исторических побед. «Ньюкасл» ограбили».

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90 комментариев

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felixdyadya
Ответ Yavich
Не должны побеждать команды, за весь тайм не вышедшие из своей штрафной
Не должны побеждать команды которых тянут судьи и уефа .
+51
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Unwar25
Разве рикошет от своего же тела в руку это считается рукой? Я запутался уже в этих бесконечно разных трактовках. Соперник бьет в тебя с метра, мяч от живота отскакивает и касается руки - что должен был сделать защитник? И в чем тут ИГРА рукой
+38
-1
+37
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Streetbor
Чеферин не зря был на матче)
+27
-1
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Mescaline
Ответ Yavich
Не должны побеждать команды, за весь тайм не вышедшие из своей штрафной
Играть некому, с радостью бы поиграли в футбол, но когда нет 14 человек из заявки на ЛЧ - что делать?
+20
-3
+17
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мбупе
Мбапе любимчик Марчиняка
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brno2020
И даже с этой ничейкой, денежные мешки из ПСЖ могут не выйти из группы в ПО. Удачи и победы Дортмунду на Идуна Парк в следующем туре!
+16
-2
+14
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Блуждающий странник
Тут по факту. Это самое странное и необъяснимое судейское решение за последние полгода. Даже тот косяк с Ливерпулем легко объясняется безалаберностью и человеческим фактором, а тут главный судья пошел к монитору и имея повтор принял решение, которое противоречит всем трактовкам
+13
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Блуждающий странник
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну вообще-то игроки часто и убирают руки за спину, дабы такие пенки не заработать. А фол на Хакими не пенальти? Играют 2 нефтебочки, но судья заряжен почему-то именно за псж - не поставил пенку на Хакими, не смотрел предыдущую игру рукой, дал 2 желтых на ровном месте. Ппц логика у хейтеров
При чем тут момент с Хакими если разбирают конкретный эпизод. Рикошет от тела при естественном положении руки никогда не свистят. В данном случае рука не перекрывала ворота, не располагалась выше головы или ещё в каком-то странном положении. Это как на вопрос о судействе против Реала или Барсы приводить в пример Чакыра или Эвребе. Нет никакой совокупности в футболе, даже если судья до этого 50 раз ошибся в динамике, тут он имел повтор и принял необъяснимое решение
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Today I feel Qatari
Марчиняк: За катарские деньги - да!
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saravar@yandex.ru
Левая точка. Игроки в движении. Мяч с короткого расстояния попадает в тело и отскакивает в локоть. Мяч не летел в створ ворот. Цирк
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How Hugging
Псж конечно убогий, кроме мбаппе
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фк кабинет
Ответ Unwar25
Разве рикошет от своего же тела в руку это считается рукой? Я запутался уже в этих бесконечно разных трактовках. Соперник бьет в тебя с метра, мяч от живота отскакивает и касается руки - что должен был сделать защитник? И в чем тут ИГРА рукой
Да нет тут пенальти, Марчиняк слабый арбитр.
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Блуждающий странник
Ответ Sergio Grullo
Судья убил франзуцов в финале ЧМ. Судья помог французам в ЛЧ. Судья не хотел ставить пенальти но его заставили смотреть вар. Но кому-то ’всё понятно’. РенТВ какое-то)
Убил французов дав им два пенальти? Гениально.
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RembaXXX
Согласен с Дженасом, Ньюкасл проводит отличный евросезон в такой сложнейшей группе и судьи по сути скорее всего украли место в плейофф, а это миллионы долларов так то, самое настоящее ограбление.
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Контрольный выстрел
Левый пенальти конечно)
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gninnur esrever*
Бред какой-то, а не пеналь. Обидно за старший Юнайтед.
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celebrity
Ответ felixdyadya
Не должны побеждать команды которых тянут судьи и уефа .
Ты матч смотрел? Симпатии больше были за Ньюкасл, но 25 ударов! Около 6 явных голевых момента. Непоставленный пенальти на Хакими. Судья даже руку не свистнул - его ВАР позвал. Уж кто кто, а судья точно не старался помочь ПСЖ.

А по нынешним трактовкам это пенка, хотя лично я сам с этим категорически не согласен. Но судья точно не помогал ПСЖ
+6
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Sergio Grullo
Ответ Максим Раскольников
это такая новая разнарядка - игнорить Шахтер?))))
Я смотрел ТВ на Матче - сегодня было 7 матчей лиги чемпионов.
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Men77
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну вообще-то игроки часто и убирают руки за спину, дабы такие пенки не заработать. А фол на Хакими не пенальти? Играют 2 нефтебочки, но судья заряжен почему-то именно за псж - не поставил пенку на Хакими, не смотрел предыдущую игру рукой, дал 2 желтых на ровном месте. Ппц логика у хейтеров
о, еще один новоиспеченный фанат псж, последние 2года хейтили псж как могли, а тут вдруг в защитники заделались. Двуличные гельки как всегда в своем реперутаре😁
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Ansu Fati
Ответ Yavich
Не должны побеждать команды, за весь тайм не вышедшие из своей штрафной
Это повод начначить левый пеналь в их ворота?))
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Yavich
Не должны побеждать команды, за весь тайм не вышедшие из своей штрафной
Три дня назад ты играешь с Челси. Сейчас на выезде ведешь в матче с топом, и это тебе дает отличные шансы на проход. На флангах у соперника две торпеды, открываться и рисковать наверное нерезонно.
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евГений
Ответ Максим Раскольников
это такая новая разнарядка - игнорить Шахтер?))))
То ли дело украинские сми которые только и делают что постят позитивные новости о российских фк)
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Александр Елкин
Ответ фк кабинет
В обоих играх судья помог Катару.Подарив ЧМ катарцы рассчитывали,что Месси продлит контракт с ПСЖ.
Ну такую бредятину я давно не читал)
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мбупе
Ответ фк кабинет
В обоих играх судья помог Катару.Подарив ЧМ катарцы рассчитывали,что Месси продлит контракт с ПСЖ.
а почему тогда не подарить ЧМ Мбапе, чтобы оставить его у себя навечно? 🤡
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Today I feel Qatari
Ответ Мадридский тролль
В эфире по реакции арбитра было ощущение, что он на картинке даже не понял, что мяч попал в руку после рикошета от груди. Смотрит в экран, отходит, ставит на точку и показывает жестом, что мяч в локоть попал. Это смешно.
ВАРом давно манипулируют, не новость. Дают повторы с нужных ракурсов, обрезают где не надо, где надо напротив акцентируют стоп-кадром. Могут замедлить чтобы фол пострашнее казался. Та еще мафия
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KING_OF_RUSSIA
Ответ brno2020
И даже с этой ничейкой, денежные мешки из ПСЖ могут не выйти из группы в ПО. Удачи и победы Дортмунду на Идуна Парк в следующем туре!
а Ньюкасл кому принадлежит?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ celebrity
Ты матч смотрел? Симпатии больше были за Ньюкасл, но 25 ударов! Около 6 явных голевых момента. Непоставленный пенальти на Хакими. Судья даже руку не свистнул - его ВАР позвал. Уж кто кто, а судья точно не старался помочь ПСЖ. А по нынешним трактовкам это пенка, хотя лично я сам с этим категорически не согласен. Но судья точно не помогал ПСЖ
зачем ты объясняешь это клоунам, которые даже матч не смотрели? только слепой считает, что судья тянул псж, когда на более явных моментах ничего не поставил, и в придачу дал 2 желтых на ровном месте
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DancePunk
Галактионов вошел в чат
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leon01
Это был отскок от тела в локоть, мяч попал в руку , но игры рукой не было. Обматайти им всем руки изолентой и пусть как неваляшки. Асенсио и дембеле , вместо нэя и Месси- новый шаг к « величию» ПСЖ
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Brigant
ПСЖ тянут, деньги шейхов творят чудеса!! позор УЕФА
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Rio (BLR)
За деньги да!
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Universal1000
Позорище конечно.

Марчиняк с финала ЧМ на контракте по назначению бесконечных пенальти для Мбаппе шоле? Что за бред?
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RembaXXX
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну вообще-то игроки часто и убирают руки за спину, дабы такие пенки не заработать. А фол на Хакими не пенальти? Играют 2 нефтебочки, но судья заряжен почему-то именно за псж - не поставил пенку на Хакими, не смотрел предыдущую игру рукой, дал 2 желтых на ровном месте. Ппц логика у хейтеров
Руки за спину можно убрать, когда по воротам бьют, а не когда ты бежишь, попробуй при беге убрать руки за спину, посмотрим что выйдет. И фола на Хакими не было, был обычный нырок после борьбы.
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фк кабинет
Ответ Alex Manola
Или чуточку ставший богаче.
Намного богаче.8 минут добавить и придумать пенальти на последних минутах.
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Alex Manola
Ответ фк кабинет
Да нет тут пенальти, Марчиняк слабый арбитр.
Или чуточку ставший богаче.
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Мадридский тролль
В эфире по реакции арбитра было ощущение, что он на картинке даже не понял, что мяч попал в руку после рикошета от груди. Смотрит в экран, отходит, ставит на точку и показывает жестом, что мяч в локоть попал. Это смешно.
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Timur_A
Пенку поставили откровенно левую. Рикошет от собственной груди в локоть - это не пенальти.
Но, раньше должны были ставить пенку за фол на Хакими.
Игрок Ньюкасла не сыграл в мяч, Хакими успел его пробросить вперёд, потом произошёл контакт в ногах, что привело к падению.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ leon01
Это был отскок от тела в локоть, мяч попал в руку , но игры рукой не было. Обматайти им всем руки изолентой и пусть как неваляшки. Асенсио и дембеле , вместо нэя и Месси- новый шаг к « величию» ПСЖ
от Месси толку было как с козла молока, Ней хотя бы до финала тащил
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Mr.Oizo
Ответ KING_OF_RUSSIA
Рикошет или нет - не играет роли в современных правилах
Читайте новые правила, хотя какие новые то - не первый год
Рикошет от своего тела в руку при обороне не считается как игра рукой
Учите матчасть, все же есть в сети!!!
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Блуждающий странник
Ответ KING_OF_RUSSIA
момент с хакими это для тех, кто считает, что судья был заряжен - если бы это было так, то поводы поставить пенку у него были бы гораздо раньше, а не в конце матча. В современной трактовке убрали понятие "рикошета", теперь это не играет роли, как я понимаю. Весь спор может вестись насчёт пункта: "Считается, что игрок увеличил свое тело неестественно, если положение его руки/кисти не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации."
Я ничего не пишу про заряженность судьи. До 90 минуты смотрел параллельный матч. Включил игру ПСЖ - Ньюкасл и увидел алогичное решение судьи.
Тут разбор одного конкретного решения в котором непонятно каким образом можно поставить пенальти.

Когда убрали это понятие в трактовках? Ещё в прошлых турах АПЛ и Серии А эти трактовки сохранялись. Да я даже больше скажу: бывали эпизоды где игрок атакующей команды касался мяча рукой после рикошета от тела и гол засчитывали, а тут оборонительные действия.

Последний цитируемый абзац как раз аргумент в пользу того, что пенальти ошибочно назначили. У игрока Ньюкасла естественное положение руки и соответствует движению тела.
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Men77
Ответ KING_OF_RUSSIA
где я хейтил псж?) секта гнома = балабол по определению, то цифры выдумывают, то еще чето))
ты хейтил. Если докажу, то признаешь, что ты трепло? Хотя ты гелевый, у вас в крови балаболить)
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Федя Букин
Ответ felixdyadya
Не должны побеждать команды которых тянут судьи и уефа .
- А те которые тянут фифа? 🤔
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LLC TRUST
Поляк дал по совокупности (
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АланПардью
Черно-белых заслужили победу самоотверженностью,несмотря на огромные кадровые потери.Пенальти левый,Дженас прав.И вопрос еще,откуда судья 8 минут взял ,если не было больших остановок в матче?Будет очень обидно,если сороки не выйдут в плей-офф.
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MachineGunKelly
Ответ Максим Раскольников
это такая новая разнарядка - игнорить Шахтер?))))
согласен
слишком много чести игнорить этот польский мусор
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Yavich
Ответ felixdyadya
Не должны побеждать команды которых тянут судьи и уефа .
И это тоже, да. А то собьют Хакими в штрафной и как будто так и надо
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мбупе
Ответ S100 Winner
Ты это самому себе пишешь? Это же ты начал тему, став плакаться про Мбаппе и тем самым клянчить плюсы у его хейтеров. Двойные стандарты, мальчик. Не переводи стрелки
Двойные стандарты это у Мбапе в финале ЧМ, ахах
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мбупе
Ответ S100 Winner
Ты чего расплакался? Забыл, как французов и самого Мбаппе затопили в матче с аргентинцами в финале ЛЧ? Будь нейтрален, а не предвзято ной
я нейтрален и объективен, когда хотят затащить команду то в твои ворота не ставят два пенальти 🤡 отдыхай)
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мбупе
Ответ Universal1000
Позорище конечно. Марчиняк с финала ЧМ на контракте по назначению бесконечных пенальти для Мбаппе шоле? Что за бред?
Мбапе купил ФИФА, скоро УЕФА купит
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мбупе
Ответ фк кабинет
Мбаппе громил Месси на ЧМ2018 в ЛЧ2021(4:1).Без Месси ПСЖ играл в финале ЛЧ 2020.С Месси ПСЖ два вылета в 1/8 .
Без Месси из группы выйти не могут, лол
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