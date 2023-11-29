«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»

«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» с пенальти на 8-й добавленной минуте и избежал поражения.

В конце матча чемпионов вингер парижан в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику , а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый, и его реализовал.

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас выразил недовольство решением рефери: «Что Ливраменто надо было сделать со своими руками? Обернуть их вокруг спины? Я в бешенстве. Игроки отдали все силы, это должна была быть одна из исторических побед. «Ньюкасл» ограбили».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!