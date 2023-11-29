Холанд забил 50-й гол в 2023 году и опередил Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47

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Эрлинг Холанд стал самым результативным игроком года на данный момент.

Форвард «Манчестер Сити» забил на 54-й минуте матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, воспользовавшись передачей от Филипа Фодена.

Теперь у норвежца 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Он опередил Харри Кейна (49, «Бавария»/сборная Англии).

За ними идут нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (48 мячей) и форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (47).

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18 комментариев

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Дорох
Почему португальское посмешище из ноунейм Лиге в рейтинге, а условно Барнабас Варга из чемпионата Венгрии который наколотил больше 40ка голов в 2023м нет?:) С каких пор Лига песка стала сильнее лиги, чьи клубы играют в ЛЧ?:))
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Кирилл Набухов
Ответ курский вокзал. стою
А у Лёхи со двора 872 гола в этом сезоне. Почему его не вносите, а стату бедуинов вносите? Уровень примерно один и тот же
Саудиты занесли всем, кому можно, чтобы их чемпионат упоминали в первых строчках везде, где можно. Думаю топ менеджеры спортса по паре квартир в Москве прикупили на бонусы)
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Roman
Какой же он холоднокровно реализовал момент и положил начало камбэка
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Dmitri Kudrenko
Ответ Человек1991
У Пеноланда и Кейнальти в 2023 году около 15 голов с пенальти ))
окей. а ты-то почему трясешься?
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fatei4
Ответ Roman
Какой же он холоднокровно реализовал момент и положил начало камбэка
Там даже не хладнокровие, а просто инстинкт какойто. Первое касание - потрогал мяч, второе - ткнул не глядя даже. Чистая автоматика. Торрес какойнибудь без 4х касаний даже не замахнулся для удара
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Геннадий Тимченко
Ответ KING_OF_RUSSIA
Команда Лёхи с твоего двора играла в финале клубного ЧМ против Реала? Или может сборная игроков вашего двора обыграла Аргентину на ЧМ? Или может ты из тех работяг, кто думает, что шутка повторённая в 100 раз всё еще оригинальна и свежа?
да ладно, это очередной пешеглор - пусть он лучше напишет, сколько его кумир забил голов в 2023 году🤣
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Человек1991
У Пеноланда и Кейнальти в 2023 году около 15 голов с пенальти ))
Кто-то тебя еще и плюсует?) Каждый раз фейковые цифры, даже вашей секте должно быть стремно лайкать такое))
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Вальдано
Авейру - посмешище футбола, которое суют везде куда не попадя.. "Чемпион мира" в мечтах - там и останется вместе со своими волосами.. 😄😄🤭..
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Жэд Кэлэд
Холанд, Кейн, Мбаппе, Роналду и Дмитрий Харатьян в фильме ’Какого черта здесь делает бомбардир из Аравии?!’
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Moscwow
Ответ Человек1991
У Пеноланда и Кейнальти в 2023 году около 15 голов с пенальти ))
У Месси за месяц было 7 пенальти
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