Холанд забил 50-й гол в 2023 году и опередил Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47
Эрлинг Холанд стал самым результативным игроком года на данный момент.
Форвард «Манчестер Сити» забил на 54-й минуте матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, воспользовавшись передачей от Филипа Фодена.
Теперь у норвежца 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Он опередил Харри Кейна (49, «Бавария»/сборная Англии).
За ними идут нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (48 мячей) и форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (47).
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