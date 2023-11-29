Холанд забил 50-й гол в 2023 году и опередил Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47

Эрлинг Холанд стал самым результативным игроком года на данный момент.

Форвард « » забил на 54-й минуте матча с « » в , воспользовавшись передачей от Филипа Фодена.

Теперь у норвежца 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Он опередил (49, « »/сборная Англии).

За ними идут нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (48 мячей) и форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (47).

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