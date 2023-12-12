Роналду о 50-м голе в 2023 году: «Я очень рад. В этом году остается время для еще нескольких»

Криштиану Роналду высказался о достижении отметки 50 голов в календарном году.

38-летний форвард « » забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи!

В этом году остается время для еще нескольких голов», – написал Роналду в соцсети.

Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49

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