Роналду о 50-м голе в 2023 году: «Я очень рад. В этом году остается время для еще нескольких»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду высказался о достижении отметки 50 голов в календарном году.

38-летний форвард «Аль-Насра» забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи! 

В этом году остается время для еще нескольких голов», – написал Роналду в соцсети. 

Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, у Кейна и Мбаппе – по 49

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14 комментариев
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Ответ Vatikan
Рон велик!
Самокат
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это благодаря уровню Саудовской Аравии, а потом уже всё остальное. буть ты в топ - 5 лиг, то не видать тебе этих мячей как КМ.
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обыгрывать верблюдов такое себе занятие
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Комментарий удален пользователем
Ответ Sasha Simple
Самокат
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