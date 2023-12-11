Родриго о голе Роналду: «🐐»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Родриго Футбол

Игрок «Реала» назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

38-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

Фанатский аккаунт в твиттере MadridTotal написал о том, что у бывшего игрока «сливочных» 870-й гол в карьере. Другие источники пишут про 869-й.

Форвард «Реала» Родриго перепостил эту запись и добавил эмодзи козы🐐 (англ. GOAT, greatest of all time – величайший на все времена).

Напомним, ранее у Родриго случился конфликт с Лионелем Месси перед матчем Бразилия – Аргентина (0:1).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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49 комментариев
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Великий Роналду борется только со временем.Всех остальных он пережил:от Нистелроев,Раулей,Дрогба,Торресов до Суареса,Левандовского и прочих гномов
+49
-14
+35
Многие топовые футболисты перешли в Саудовскую лигу, но ни у одного из них, нет такого желания проявлять себя на поле, как у Роналду, этому точно можно позавидовать.
+29
-2
+27
Ответ Vatikan
справедливо. но Месси лучше
Роналду лучше в Лигах Чемпионах.
Пеле лучший на Чемпионатах мира.
А где Месси лучший? Разве что в барби-лиге.
+41
-27
+14
Ответ qiqe
скорее🐪 🤣🤣🤣
🍔🚶
+13
-2
+11
Посмотрел гол, ну Роналду шедевров наштамповал с начала сезона прилично.
+10
-1
+9
Ответ Илья Мурашов
В чем унижение? Забил очередной гол и все. Не в финале, не Хилялю. В чемпионате по-прежнему вторые, трофеев по-прежнему нет.
один трофей Роналду вьіиграл, самолично деклассировав Аль-Хиляль в финале. на подходе Кубок СА, суперкубок СА, азиатская ЛЧ и ЕВРО, так что ЗМ 2024, считай, в кармане
+9
-2
+7
Легенды состарились, теперь воспитанные на их голах и играх глоры-футболёры будут делиться на стайки в зависимости от юношеских предпочтений.
+5
0
+5
да роналду 🐐 🐐, причём явный!))
+6
-1
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Обычные будни.
+10
-7
+3
Ответ Iamliam
https://www.championat.com/football/article-5181943-kakaya-liga-silnee-mls-s-lionelem-messi-ili-chempionat-saudovskoj-aravii-s-krishtianu-ronaldu-razbor-rejting-stoimost.html
СА на 40-м, МЛС на 43. и да, ето июньский рейтинг, то бишь без топовьіх летних трансферов. в январе вьікатят новьій рейтинг, тогда и глянем, кто в топе, а кто МЛС
+4
-2
+2
Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий удален модератором
к вопросу о том, кто кого насиловал в очньіх встречах: в 4-х финалах из 5 Роналду унижал бчк, оставляя в слезах бедолагу-леню)
+4
-2
+2
Ответ La victoria es nuèstrà
р-он всегда будет вторым после чемпиона мира Месси
вряд ли его футбольные организации поставят выше пеле и марадоны
+2
-1
+1
Ответ Iamliam
Ты еще и читать не умеешь) "Более внятным выглядит рейтинг Soccer Power Index, которым занимается аналитическая компания Twenty First Group. Здесь в топ-5 попали АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А и Лига 1 (именно в таком порядке). В этом рейтинге МЛС оказывается уже на 16-м месте, а чемпионат Саудовской Аравии – на 58-м."
ох как удобно манипулировать АНАЛИТИЧЕСКИМИ компаниями, но я не доверяю шарашкиньім конторам по типу оной, сорян
Касаемо уровня: клубьі из СА играют в финалах клубного ЧМ, закидьівая трешку победителям ЛЧ, чего не скажешь про МЛС
+2
-1
+1
Ответ Веселый денек
СА на 40-м, МЛС на 43. и да, ето июньский рейтинг, то бишь без топовьіх летних трансферов. в январе вьікатят новьій рейтинг, тогда и глянем, кто в топе, а кто МЛС
Ты еще и читать не умеешь)
"Более внятным выглядит рейтинг Soccer Power Index, которым занимается аналитическая компания Twenty First Group. Здесь в топ-5 попали АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А и Лига 1 (именно в таком порядке). В этом рейтинге МЛС оказывается уже на 16-м месте, а чемпионат Саудовской Аравии – на 58-м."
+2
-1
+1
Ответ Роман
Роналду лучше в Лигах Чемпионах. Пеле лучший на Чемпионатах мира. А где Месси лучший? Разве что в барби-лиге.
В золотых мячах
В золотых бутсах
Количество команд года
Единственный в истории кто победитель лиги чемпионов ,победитель чемпионата мира ,обладатель золотого мяча
Ах да…помимо всего прочего самый титулованный в истории футбола ,он еще лучший бомбардир эль классико
И в очных встречах полное декласирование кадыка.
+10
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Ответ Iamliam
Не пойму что крутого в набивании статы? Тем более в 50й лиге мира. Ну забил и забил он там гол, зачем 3 новости про это? Я не то чтобы против, но просто зачем?
кинь пруф про 50-ю лигу мира
+3
-2
+1
Ответ Iamliam
Не пойму что крутого в набивании статы? Тем более в 50й лиге мира. Ну забил и забил он там гол, зачем 3 новости про это? Я не то чтобы против, но просто зачем?
Потому что это - рекорд! Мировой рекорд! Который обновляется с каждым забитым голом. На твоей жизни много таких игроков было? На моей - только один: Криштиану Роналду! Поэтому мне, как любителю футбола, интересно на какой цифре он остановится. А кому не интересно, не смотрите. Что непонятного?
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Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий удален модератором
Пожалуй я тоже добавлю такого неадеквата в чс
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Ответ Веселый денек
ох как удобно манипулировать АНАЛИТИЧЕСКИМИ компаниями, но я не доверяю шарашкиньім конторам по типу оной, сорян Касаемо уровня: клубьі из СА играют в финалах клубного ЧМ, закидьівая трешку победителям ЛЧ, чего не скажешь про МЛС
Ты просил пруфы я тебе скинул статью из авторитетного источника.
Как бы там ни было, понятно, что эта лига где-то в 4м или 5м десятке. А если не согласен, скидывай пруфы, иначе это твое субъективное мнение.

КлубЫ? Какие. Насколько знаю было это всего 1 раз за все время существования этого трофея - в этом году, Аль-Хилаль играл в финале с Реалом. Какие еще саудовские клубы доходили до финала?)
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Ответ Iamliam
Ты просил пруфы я тебе скинул статью из авторитетного источника. Как бы там ни было, понятно, что эта лига где-то в 4м или 5м десятке. А если не согласен, скидывай пруфы, иначе это твое субъективное мнение. КлубЫ? Какие. Насколько знаю было это всего 1 раз за все время существования этого трофея - в этом году, Аль-Хилаль играл в финале с Реалом. Какие еще саудовские клубы доходили до финала?)
говорю же, в январе вьікатят новьій рейтинг. новость, я думаю, запостят, ибо клики и все такое
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Ответ Веселый денек
говорю же, в январе вьікатят новьій рейтинг. новость, я думаю, запостят, ибо клики и все такое
Ну вот, а пока что Саудовская лига 40-58 местах)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Стахович
Великий Роналду борется только со временем.Всех остальных он пережил:от Нистелроев,Раулей,Дрогба,Торресов до Суареса,Левандовского и прочих гномов
Лол Суареса на днях признали лучшим игроком бразильской Серии А, Левандовски неделю назад выиграл трофей Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги.
Это тебе не голы замыкать аль бабахам))
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Ответ Стахович
Великий Роналду борется только со временем.Всех остальных он пережил:от Нистелроев,Раулей,Дрогба,Торресов до Суареса,Левандовского и прочих гномов
Так пережил Левандовского, что тот сейчас 4 бомбардир в ла лиге, а Роналдыч в СА. Респект Роналду за карьеру, но наяривание на его стату в СА это просто смешно
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Ответ Веселый денек
к вопросу о том, кто кого насиловал в очньіх встречах: в 4-х финалах из 5 Роналду унижал бчк, оставляя в слезах бедолагу-леню)
Комментарий удален модератором
Ответ cukken
В декабре для ГОАТа уже игра была пройдена, сколько бы вы не пытались, борьба с ветряными мельницами, голы в пустыне не сделают Криша лучше аргентинца. От слова совсем.
А кто вообще думает об аргентинцах, бразильцах и прочих французах? Криш сейчас уже ни с кем не борется, а делает свое наследие. У кого оно окажется лучше - покажет время.
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родигро обиделась что Месси на секунду хватил ее за шею и объяснил ей что она всего лишь выскочка на фоне беллингема
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«Козёл ты!» (с)
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Комментарий удален модератором
теперь реально верю, что холивары - цель редакции спортс. написал Родриго и написал, ок, но причём тут вообще конфликты и неконфликты с Лео.
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