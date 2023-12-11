Родриго о голе Роналду: «🐐»
Игрок «Реала» назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
38-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).
Фанатский аккаунт в твиттере MadridTotal написал о том, что у бывшего игрока «сливочных» 870-й гол в карьере. Другие источники пишут про 869-й.
Форвард «Реала» Родриго перепостил эту запись и добавил эмодзи козы🐐 (англ. GOAT, greatest of all time – величайший на все времена).
Напомним, ранее у Родриго случился конфликт с Лионелем Месси перед матчем Бразилия – Аргентина (0:1).
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Пеле лучший на Чемпионатах мира.
А где Месси лучший? Разве что в барби-лиге.
Касаемо уровня: клубьі из СА играют в финалах клубного ЧМ, закидьівая трешку победителям ЛЧ, чего не скажешь про МЛС
"Более внятным выглядит рейтинг Soccer Power Index, которым занимается аналитическая компания Twenty First Group. Здесь в топ-5 попали АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А и Лига 1 (именно в таком порядке). В этом рейтинге МЛС оказывается уже на 16-м месте, а чемпионат Саудовской Аравии – на 58-м."
В золотых бутсах
Количество команд года
Единственный в истории кто победитель лиги чемпионов ,победитель чемпионата мира ,обладатель золотого мяча
Ах да…помимо всего прочего самый титулованный в истории футбола ,он еще лучший бомбардир эль классико
И в очных встречах полное декласирование кадыка.
Как бы там ни было, понятно, что эта лига где-то в 4м или 5м десятке. А если не согласен, скидывай пруфы, иначе это твое субъективное мнение.
КлубЫ? Какие. Насколько знаю было это всего 1 раз за все время существования этого трофея - в этом году, Аль-Хилаль играл в финале с Реалом. Какие еще саудовские клубы доходили до финала?)
Это тебе не голы замыкать аль бабахам))