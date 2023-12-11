Родриго о голе Роналду: «🐐»

Игрок «Реала» назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

38-летний форвард « » и сборной Португалии забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

Фанатский аккаунт в твиттере MadridTotal написал о том, что у бывшего игрока «сливочных» 870-й гол в карьере. Другие источники пишут про 869-й.

Форвард « » перепостил эту запись и добавил эмодзи козы🐐 (англ. GOAT, greatest of all time – величайший на все времена).

Напомним, ранее у Родриго случился конфликт с Лионелем Месси перед матчем Бразилия – Аргентина (0:1).

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