«Гарначо сказал, что Месси отписался от него только потому, что он предпочитает Роналду». Фердинанд об аргентинском игроке «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети брань Алехандро Гарначо контент Футбол

Рио Фердинанд рассказал, почему Лионель Месси отписался от Алехандро Гарначо.

В матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0) аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» забил ударом через себя. После гола Гарначо отпраздновал в стиле экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду: прыгнув и расставив руки и ноги.

«Знаете, что мне в нем нравится? Ему ##### (все равно – Sports.ru). 

Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. Он спокойно говорит: «Я фанат Роналду. Кто величайший? Роналду». Даже когда он [Гарначо] в сборной Аргентины», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала Vibe with Five.

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117 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Фанат спорта01
Комментарий скрыт
Кто такой Гарначо в период зимы 2022? С какой целью его брать на ЧМ?

Совсем малой парень, только пару выходов в МЮ. У Алмады была постоянная практика весь сезон, у него позиция другая, там конкуренция поменьше, и поехал он только потому что травмировался Корреа из Лацио.
+99
-24
+75
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Фарид Харисов
Скорее всего Месси никогда не был подписан на Гарначо :)

Не знаю, можно ли проверить такое.
+95
-43
+52
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Бьорн Дэли
Ответ Собака-буддист
Так у месси же нет комплексов к Роналду, говорили они
А Месси вообще был подписан на этого гарначо?
+41
-13
+28
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Бьорн Дэли
Ответ Фарид Харисов
Скорее всего Месси никогда не был подписан на Гарначо :) Не знаю, можно ли проверить такое.
Лео не был подписан, никогда не видел в его подписках Гарначо.
Ну а Фердинанд какое то позорище, ради пиара друга ( роналду) торгует откровенными фейками.
Совсем его это не красит, будто у него тоже не заживает от 18 декабря 2022.
Надо было видеть скорбное лицо Рио в студии в тот момент)
+51
-24
+27
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rej1sta
Ответ Фарид Харисов
Скорее всего Месси никогда не был подписан на Гарначо :) Не знаю, можно ли проверить такое.
Пишут, что за последние полтора года Месси подписался на более чем 30 новых человек в Instagram, и Гарначо среди них нет.

https://x.com/m30xtra/status/1729476517162283215?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA

Зачем Фердинанду врать об этом, не понимаю.
+16
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PIT-BUL
Это что так полыхает? 🔥 пуканы мессиГлоров взлетели ))) как так? да он не был подписал и вообще у него нет Инстаграмма 🤣🤣🤣
+45
-31
+14
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Александр Сырчин
Ответ Бьорн Дэли
Месси и не был на него подписан. Рио Фердинанду пора прекратить феками торговать для кликов. Кто такой Гарначо для Месси? Он даже не игрок сборной, Скалони его пару раз вызвал, в чем то убедился и бросил эту затею. Складывается ощущение что тема Гарначо, мол аргентинец фанат Роналду, кем то продвигается. На поле не удалось Месси победить, так хоть так в медиапространстве потягаться.
А смысл Рио врать, если он называл Месси гением и лучшим в истории? И даже критиковал ПСЖ, что позволили Лео за стенкой лежать во время штрафного.
+20
-7
+13
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Антон Киселёв
Вот это прожарка у бургерных🤣 прямо как когда футболистка сборной Аргентины набила тату с Роналду🤣
+31
-19
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Бьорн Дэли
Ответ Фанат спорта01
Комментарий скрыт
А на каком основании Скалони должен был брать этого середнячка Гарначо?
Какие достижения у этого парня?
+16
-5
+11
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Tydeus
Ответ Фарид Харисов
Скорее всего Месси никогда не был подписан на Гарначо :) Не знаю, можно ли проверить такое.
И вообще вопрос, насколько Месси сам соцсетки ведет
+9
-1
+8
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red hikkikomori
красиво полыхает у глоров пешего
+21
-13
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Stannis_Baratheon
Ответ Фанат спорта01
а кто такой алмада? гарначо до ЧМ 2022 почти в каждом матче выходил на замену за мю и забил пару голов в ЛЕ,впрочем он даже сейчас в сборную не вызывается. а что сделал алмада? уехал в 20лет в Млс? а что касается позиции то у Аргентины же очень много вингеров вместо гарначо,а на позиции Алмады играет Месси,на банке сидит Дибала.
зачем ты врешь, что Гарначо выходил почти в каждом матче. Смысл вранья?
+5
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Бьорн Дэли
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Еще и Антонелла детей забирает)
Хоспади, вот это клиника)
+7
-2
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Бьорн Дэли
Месси и не был на него подписан.
Рио Фердинанду пора прекратить феками торговать для кликов.
Кто такой Гарначо для Месси? Он даже не игрок сборной, Скалони его пару раз вызвал, в чем то убедился и бросил эту затею.
Складывается ощущение что тема Гарначо, мол аргентинец фанат Роналду, кем то продвигается.
На поле не удалось Месси победить, так хоть так в медиапространстве потягаться.
+37
-32
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Бьорн Дэли
Ответ rej1sta
Пишут, что за последние полтора года Месси подписался на более чем 30 новых человек в Instagram, и Гарначо среди них нет. https://x.com/m30xtra/status/1729476517162283215?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA Зачем Фердинанду врать об этом, не понимаю.
Фердинанд друг кринжа)
Думаю в этом ответ.
+7
-3
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Футбол_это_жизнь
Ответ Бьорн Дэли
Фердинанд друг кринжа) Думаю в этом ответ.
Фанат спорта (типичный - ограничил ответы к комментам)

Алмада чемпион Мира. Гарначо фанат Роналду. «Уехал в Млс» парень уехал из Аргентины в Штаты))) не из Англии, не из Испании. Из чемпионата Аргентины
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Бьорн Дэли
Ответ charly001
Одни и те же фанатики Месси плюсуют свой бред и шаблонные фразы про ЧМ и ЗМ на всех ветках , но в оправдание их предполагаю что это юноши 10-15 лет
Почему факты это бред?
Месси Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ.
Если у вас это вызывает комплексы, то наверное это ваши проблемы.
+6
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Stannis_Baratheon
Ответ Nek Nek
Говорил же, что ни день, то взрыв пятых точек у мессилизов! Красава Роналду!
твоя пятая точка уже давно взорвана, после победного пенальти Монтиеля)
+6
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<CRISTIANO>
Вопрос еще в том, что Гарначо делает в сборной Арнентины....
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Stannis_Baratheon
Ответ MustangGT
А он то причем? Это же Лео от него отписался, а не он от Лео. А передает все это Фердинанд. С какого боку тут Гарначо?
а ты уверен, что Месси был подписан на Гарначо?
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Stannis_Baratheon
Ответ Nek Nek
Рано или поздно, правда этого заговора вскроется! Я тебя найди и ткну в глаз! Ок?
какой заговор , какой подкуп? Самое главное ты верь в это, верь что Роналду должен был быть чемпионом мира)
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Сергей Ямковой
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Некогда не понимал людей которые просто провоцируют других. Написал всякий бред и добавил грязи. Для чего это нужно? По моему это признак девиации, или отклонение.
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Бьорн Дэли
Ответ Caterina
Для того чтобы от кого-то отписаться, надо сначала на него подписаться)) А кстати, Фердинанд куда лезет, старый склочник? Ему какое дело до аргентинских подписок?
Тут чей то интерес)
Кто то же продвигает Гарначо на теме - аргентинец фанат Роналду.
А Рио с этим кто то дружит)))
Настоящего аргентинца не смогли найти, так хоть такого, что рожден в Мадриде и никогда не жил в Аргентине.
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Stannis_Baratheon
Ответ Nek Nek
Комментарий удален модератором
и Коло Муани купили, и судью, что бы два пенальти дал для Франции, и гол Голландию купили, что бы они на 123 минуте гол забили)
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charly001
Одни и те же фанатики Месси плюсуют свой бред и шаблонные фразы про ЧМ и ЗМ на всех ветках , но в оправдание их предполагаю что это юноши 10-15 лет
+15
-13
+2
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Бьорн Дэли
Ответ Александр Сырчин
Ну тогда врет Гарначо, получается. Он же это сказал Рио.
Вообще в оригинале Рио говорит - Мой сын сказал что Месси отписался от Гарначо.
Сейчас попробую это видео найти.
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Бьорн Дэли
Ответ Александр Сырчин
Ну тогда врет Гарначо, получается. Он же это сказал Рио.
https://twitter.com/M30Xtra/status/1729476517162283215?t=SCY2ldQ8t9VK0OgbSwelLw&s=19
Вот видео.
Рио не говорит что Гарначо сказал)
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Бьорн Дэли
Ответ Александр Сырчин
Ну да, Фердинанд же врать будет. Он же на спортсе сидит.
Фнрдинанд врать не будет?🤣
Видно что ты его подкасты не смотришь, ему постоянно за вранье прилетает.
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Nickolay Lyskov
Ответ Фарид Харисов
Скорее всего Месси никогда не был подписан на Гарначо :) Не знаю, можно ли проверить такое.
Была бы такая новость о Роналду, у вас даже мыслей бы не возникло что-то там захотеть проверять.
+7
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Viktorave
Ответ Стахович
Комплексы маленького человека)
никому не интересны твои комплексы)
+3
-2
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Бьорн Дэли
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Почему опозорился?)
14 игр 11 голов 8 ассистов за Интер, выиграл им первый трофей в истории.
В самой лиге отыграл лишь 3 полных матча, за этот срок увы 50 голов не забить.
Если уж троллите, то делайте это более умело.
+5
-4
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10ztv
Ответ red hikkikomori
красиво полыхает у глоров пешего
Так фаны Роналду рады наоборот
+2
-1
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Бьорн Дэли
Ответ Санитар-волк
Мне вот интересно, а у Фердинанда что именно чешется, разглагольствовать на эту тему? Без него аргентинцы не разберутся никак? ))
Друг попросил)
На поле Лео историческую битву проиграл, так хоть в медиа быть на слуху рядом с Чемпионом Мира Месси.
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ман сити фейк
Ответ Бьорн Дэли
А на каком основании Скалони должен был брать этого середнячка Гарначо? Какие достижения у этого парня?
Сезон 21-22 у него 2 выхода на поле в рамках АПЛ. Он до сих пор запасной дохлого МЮ. В общем играл 12 минут. Был абсолютным ноунеймом к ЧМ
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modesto
Непонятно зачем вообще аргам игроки типа него или Икарди, которые вообще к их футболу не имеют отношения, и зачем им Аргентина, а не Испания, когда они росли именно в Испании.
+3
-2
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Автомобилист Зажопинск
Странный тип этот Гарначо
+3
-2
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Санитар-волк
Мне вот интересно, а у Фердинанда что именно чешется, разглагольствовать на эту тему? Без него аргентинцы не разберутся никак? ))
+4
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Born is the King
Вот это глоры аргентинского пешехода устроили истерику))
+3
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Nek Nek
Выражаю соболезнование фанам месси
+3
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Nek Nek
Полыхнуло знатно у фанов 8кратного позорника
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Александр Сырчин
Ответ Бьорн Дэли
Фердинанд распростроняет ложь, о чем ему в комментариях сами игроки Аргентины пишут. Лео не было нужды подписываться на этого Гарначо, он даже не игрок сборной. Его вызывали пару раз и больше не стали. Даже Нико Гонсалез более уверенно на этой позиции выглядит.
Ну тогда врет Гарначо, получается. Он же это сказал Рио.
+1
-1
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Бьорн Дэли
Ответ Собака-буддист
Так у месси же нет комплексов к Роналду, говорили они
Фердинанд распростроняет ложь, о чем ему в комментариях сами игроки Аргентины пишут.
Лео не было нужды подписываться на этого Гарначо, он даже не игрок сборной.
Его вызывали пару раз и больше не стали.
Даже Нико Гонсалез более уверенно на этой позиции выглядит.
+5
-5
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Стахович
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Moscwow
Ответ Бьорн Дэли
Там проверять нечего, они у Лео практически не меняются.
🤦‍♂️чтобы знать, что они не меняются, нужно их регулярно проверять. Здорово, что ты нашел себе занятие по душе
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Бьорн Дэли
Ответ Moscwow
🤦‍♂️ насколько же надо болеть вашим идолом, что вы даже подписки у него в инстаграме проверяете
Там проверять нечего, они у Лео практически не меняются.
+1
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Бьорн Дэли
Ответ grek087
Он не обязан любить Месси. Также как и каррагер не обязан любить и уважать мадридский Реал. Все хвалят и любят своих. Что такого-то?
А кто спорит?
Пусть этот Гарначо любит Роналду.
Только зачем фейки плодить что Лео от него отписался по этой причине?
Лео фиолетово на всех этих гарнач и роналд, он кайфует от звания Чемпиона Мира и подписан на тех в сборной, кто постоянно вызывается.
Он даже на Алмаду не подписан, а парень ездил на Мундиаль.
С какого проздника ему подптсываться на игрока, который в сборную даже не вызывается?
+1
-1
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Бьорн Дэли
Ответ Антон Киселёв
Вот это прожарка у бургерных🤣 прямо как когда футболистка сборной Аргентины набила тату с Роналду🤣
Кто кумиром выбрал Лео, стал Чемеионом Мира.
А кто Роналду, тот потерпел крах, как и кумир.
+1
-1
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Гаврила Ардалионович
А кого предпочитает Рональду?
+2
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Yri Yrov
Ответ Фарид Харисов
Скорее всего Месси никогда не был подписан на Гарначо :) Не знаю, можно ли проверить такое.
значит был подписан, раз говорит что отписался
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Nek Nek
Ответ Stannis_Baratheon
особенно Франция была сильнее , которая первый удар в створ ворот Аргентины нанесла на 60 минуте
И да, еще скажи что еще победили саудитов :) со страшным счетом
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