«Гарначо сказал, что Месси отписался от него только потому, что он предпочитает Роналду». Фердинанд об аргентинском игроке «МЮ»

Рио Фердинанд рассказал, почему Лионель Месси отписался от Алехандро Гарначо.

В матче 13-го тура с «Эвертоном» (3:0) аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» забил ударом через себя. После гола Гарначо отпраздновал в стиле экс-форварда манкунианцев : прыгнув и расставив руки и ноги.

«Знаете, что мне в нем нравится? Ему ##### (все равно – Sports.ru).

Гарначо сказал мне, что отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. Он спокойно говорит: «Я фанат Роналду. Кто величайший? Роналду». Даже когда он [Гарначо] в сборной », – сказал бывший защитник « » в эфире ютуб-канала Vibe with Five.

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