«Гарначо сказал, что Месси отписался от него только потому, что он предпочитает Роналду». Фердинанд об аргентинском игроке «МЮ»
Рио Фердинанд рассказал, почему Лионель Месси отписался от Алехандро Гарначо.
В матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0) аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» забил ударом через себя. После гола Гарначо отпраздновал в стиле экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду: прыгнув и расставив руки и ноги.
«Знаете, что мне в нем нравится? Ему ##### (все равно – Sports.ru).
Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. Он спокойно говорит: «Я фанат Роналду. Кто величайший? Роналду». Даже когда он [Гарначо] в сборной Аргентины», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ютуб-канала Vibe with Five.
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Совсем малой парень, только пару выходов в МЮ. У Алмады была постоянная практика весь сезон, у него позиция другая, там конкуренция поменьше, и поехал он только потому что травмировался Корреа из Лацио.
Не знаю, можно ли проверить такое.
Ну а Фердинанд какое то позорище, ради пиара друга ( роналду) торгует откровенными фейками.
Совсем его это не красит, будто у него тоже не заживает от 18 декабря 2022.
Надо было видеть скорбное лицо Рио в студии в тот момент)
https://x.com/m30xtra/status/1729476517162283215?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
Зачем Фердинанду врать об этом, не понимаю.
Какие достижения у этого парня?
Хоспади, вот это клиника)
Рио Фердинанду пора прекратить феками торговать для кликов.
Кто такой Гарначо для Месси? Он даже не игрок сборной, Скалони его пару раз вызвал, в чем то убедился и бросил эту затею.
Складывается ощущение что тема Гарначо, мол аргентинец фанат Роналду, кем то продвигается.
На поле не удалось Месси победить, так хоть так в медиапространстве потягаться.
Думаю в этом ответ.
Алмада чемпион Мира. Гарначо фанат Роналду. «Уехал в Млс» парень уехал из Аргентины в Штаты))) не из Англии, не из Испании. Из чемпионата Аргентины
Месси Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ.
Если у вас это вызывает комплексы, то наверное это ваши проблемы.
Кто то же продвигает Гарначо на теме - аргентинец фанат Роналду.
А Рио с этим кто то дружит)))
Настоящего аргентинца не смогли найти, так хоть такого, что рожден в Мадриде и никогда не жил в Аргентине.
Сейчас попробую это видео найти.
Вот видео.
Рио не говорит что Гарначо сказал)
Видно что ты его подкасты не смотришь, ему постоянно за вранье прилетает.
14 игр 11 голов 8 ассистов за Интер, выиграл им первый трофей в истории.
В самой лиге отыграл лишь 3 полных матча, за этот срок увы 50 голов не забить.
Если уж троллите, то делайте это более умело.
На поле Лео историческую битву проиграл, так хоть в медиа быть на слуху рядом с Чемпионом Мира Месси.
Лео не было нужды подписываться на этого Гарначо, он даже не игрок сборной.
Его вызывали пару раз и больше не стали.
Даже Нико Гонсалез более уверенно на этой позиции выглядит.
Пусть этот Гарначо любит Роналду.
Только зачем фейки плодить что Лео от него отписался по этой причине?
Лео фиолетово на всех этих гарнач и роналд, он кайфует от звания Чемпиона Мира и подписан на тех в сборной, кто постоянно вызывается.
Он даже на Алмаду не подписан, а парень ездил на Мундиаль.
С какого проздника ему подптсываться на игрока, который в сборную даже не вызывается?
А кто Роналду, тот потерпел крах, как и кумир.