Тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич может летом стать спортивным директором вместо Келя

«Боруссия» Дортмунд может назначить главного тренера спортивным директором.

Как сообщает Spox со ссылкой на Bild, следующим летом может стать спортивным директором клуба вместо .

Утверждается, что тренер и директор в данный момент «не всегда находятся на одной волне».

Считается, что такой шаг позволит генеральному директору « » Хансу-Йоахиму Ватцке сохранить в клубе Терзича, который популярен среди болельщиков, и в то же время придать новый спортивный импульс команде, пригласив нового тренера.

«Боруссия» занимает 5-е место в Бундеслиге, на 11 очков отставая от лидирующего «Байера». Клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из Кубка Германии в 1/8 финала.

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