Тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич может летом стать спортивным директором вместо Келя

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия отставки Ханс-Йоахим Ватцке Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» Дортмунд может назначить главного тренера спортивным директором.

Как сообщает Spox со ссылкой на Bild, Эдин Терзич следующим летом может стать спортивным директором клуба вместо Себастьяна Келя.

Утверждается, что тренер и директор в данный момент «не всегда находятся на одной волне».

Считается, что такой шаг позволит генеральному директору «Боруссии» Хансу-Йоахиму Ватцке сохранить в клубе Терзича, который популярен среди болельщиков, и в то же время придать новый спортивный импульс команде, пригласив нового тренера.

«Боруссия» занимает 5-е место в Бундеслиге, на 11 очков отставая от лидирующего «Байера». Клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из Кубка Германии в 1/8 финала.

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17 комментариев
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Ответ iGu
по Келю то не понятно. он то чем так провинился, что убирать будут его?
Кель - легенда клуба. Менять его на якобы популярного Терзича - такое себе решение. Не понимаю, чего за него так ухватились. Обычный средний тренер.
+3
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+3
В целом идея интересная. Но кого всё же пригласят вместо Терзича? Мне лично тренера Штутгарта и Хоффенхайма нравятся. Если Вацке сможет одного из них пригласить, это уже будет большим достижением для следующего сезона.
Есть ещё довольно интересный вариант с тренером ПСВ. Он уже,, хоть и недолго, тренировал клуб. Хотя тот опыт закончился немного печально.
+1
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+1
что-то не заметил, что Трезвыч популярен
чем же? эрэкциями на прессухах?
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Ватцке сам бы озаботился тем, будет ли он летом 24 года в клубе. А сладенького мальчугана гнать из клуба сцаным веником и никогда больше не подпускать обратно
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В Дортмунде изучили передовой опыт Спартака эпохи Федуна и схему «гендир->тренер», но решили поэкспериментировать с ней
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по Келю то не понятно. он то чем так провинился, что убирать будут его?
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Физрукич однозначно внебрачный сын Вацке😁
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Ответ S H A R K
А Келя куда? На тренерскую должность?)
От перестановки мест слогаемых. Особенно если у них конфликт
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Ответ S H A R K
Среди давних болельщиков он популярен. Сам Терзич вырос из болельщика клуба до нынешнего положения. То есть он долгое время находился среди болельщиков, поэтому его ещё до тренерской должности знали. Именно из-за этого ему давали возможность тренировать клуб.
Только из-за этого он ещё и тренер, при нем растеряли остатки характера и уже к декабрю простились с шансами на чемпионство.. Не сильный он тренер
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Ответ S H A R K
В целом идея интересная. Но кого всё же пригласят вместо Терзича? Мне лично тренера Штутгарта и Хоффенхайма нравятся. Если Вацке сможет одного из них пригласить, это уже будет большим достижением для следующего сезона. Есть ещё довольно интересный вариант с тренером ПСВ. Он уже,, хоть и недолго, тренировал клуб. Хотя тот опыт закончился немного печально.
Тренер мю тоже хороший вариант, глядишь скоро освободится, со дня на день)
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Ответ Жаргал Шадапов
Тренер мю тоже хороший вариант, глядишь скоро освободится, со дня на день)
от греха подальше
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Ответ iGu
по Келю то не понятно. он то чем так провинился, что убирать будут его?
кель вместо вацке
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Ответ ASH11
Кель - легенда клуба. Менять его на якобы популярного Терзича - такое себе решение. Не понимаю, чего за него так ухватились. Обычный средний тренер.
За Терзича ухватились не за тренерские качества, а из-за того что он давний болельщик и член клуба. Ему однажды дали шанс потренировать клую и выиграл первый и единственный трофей клуба после ухода Тухеля.
Удивительно, но он, даже несмотря на отсутствие яркой и стабильной игры, имеет относительно высокий % побед. 60.6% в 99 матчах.
У того же Алонсо в Байере 62.07% в 58 матчах.
У Клоппа в Дортмунде 56.6% в 318, в Ливерпуле 62.1% в 454 матчах.
У Тухеля в Дортмунде 62.6% в 107, в Баварии 63.64% в 33 матчах.
У Розе было 58.7% в Дортмунде, 66.13% в Лейпциге.
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