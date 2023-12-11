Тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич может летом стать спортивным директором вместо Келя
«Боруссия» Дортмунд может назначить главного тренера спортивным директором.
Как сообщает Spox со ссылкой на Bild, Эдин Терзич следующим летом может стать спортивным директором клуба вместо Себастьяна Келя.
Утверждается, что тренер и директор в данный момент «не всегда находятся на одной волне».
Считается, что такой шаг позволит генеральному директору «Боруссии» Хансу-Йоахиму Ватцке сохранить в клубе Терзича, который популярен среди болельщиков, и в то же время придать новый спортивный импульс команде, пригласив нового тренера.
«Боруссия» занимает 5-е место в Бундеслиге, на 11 очков отставая от лидирующего «Байера». Клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из Кубка Германии в 1/8 финала.
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Есть ещё довольно интересный вариант с тренером ПСВ. Он уже,, хоть и недолго, тренировал клуб. Хотя тот опыт закончился немного печально.
чем же? эрэкциями на прессухах?
Удивительно, но он, даже несмотря на отсутствие яркой и стабильной игры, имеет относительно высокий % побед. 60.6% в 99 матчах.
У того же Алонсо в Байере 62.07% в 58 матчах.
У Клоппа в Дортмунде 56.6% в 318, в Ливерпуле 62.1% в 454 матчах.
У Тухеля в Дортмунде 62.6% в 107, в Баварии 63.64% в 33 матчах.
У Розе было 58.7% в Дортмунде, 66.13% в Лейпциге.