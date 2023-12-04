Терзич об 1:1 с «Байером»: «Мы контролировали центр поля и заставляли их делать то, что им не нравится – использовать диагонали и смещаться во фланги»

Эдин Терзич оценил ничью с «Байером» (1:1) в Бундеслиге.

«Мы начали матч очень хорошо, открыли счет, оборонялись со всей страстью и заставляли их делать то, что им не нравится. Им пришлось часто использовать диагонали и смещаться во фланги, поскольку мы хорошо вели единоборства и контролировали центр поля.

Мы хорошо защищались, но у нас было мало моментов, чтобы забить второй гол», – сказал главный тренер дортмундской « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!