Терзич об 1:1 с «Байером»: «Мы контролировали центр поля и заставляли их делать то, что им не нравится – использовать диагонали и смещаться во фланги»
Эдин Терзич оценил ничью с «Байером» (1:1) в Бундеслиге.
«Мы начали матч очень хорошо, открыли счет, оборонялись со всей страстью и заставляли их делать то, что им не нравится. Им пришлось часто использовать диагонали и смещаться во фланги, поскольку мы хорошо вели единоборства и контролировали центр поля.
Мы хорошо защищались, но у нас было мало моментов, чтобы забить второй гол», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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Только вот на цифрах
Удары по воротам 23-6
Удары в створ 6-2
Угловые 16-1 !!!
Ожидаемые голы 2,08 - 0,61