«Боруссия» хочет обменять Малена в «МЮ» на Санчо. Аренда Джейдона тоже возможна
Джейдон Санчо может оказаться в «Боруссии» в результате обмена.
Как утверждает Bild, спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель работает над сделкой, в результате которой Санчо может вернуться в Германию, а Дониэлл Мален – перейти в «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что нидерландец нравится манкунианцам.
Также по-прежнему возможен переход Санчо в «Боруссию» на правах аренды.
Джейдон провел 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге.
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Или нидерландец нравится нидерландцу?
Пускай лучше сдают Санчо в аренду и чтобы большую часть зарплаты выпалчивал Дортмунд. Хотя для немцев возвращение Санчо это приход инфантила-тусовщика, не факт, что он с Терзичем сработается.