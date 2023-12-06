«Боруссия» хочет обменять Малена в «МЮ» на Санчо. Аренда Джейдона тоже возможна

Джейдон Санчо может оказаться в «Боруссии» в результате обмена.

Как утверждает Bild, спортивный директор дортмундцев работает над сделкой, в результате которой Санчо может вернуться в Германию, а – перейти в « ». Утверждается, что нидерландец нравится манкунианцам.

Также по-прежнему возможен переход Санчо в «Боруссию» на правах аренды.

провел 3 матча в в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге.

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