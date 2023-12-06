«Боруссия» хочет обменять Малена в «МЮ» на Санчо. Аренда Джейдона тоже возможна

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Дониэлл Мален Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо может оказаться в «Боруссии» в результате обмена.

Как утверждает Bild, спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель работает над сделкой, в результате которой Санчо может вернуться в Германию, а Дониэлл Мален – перейти в «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что нидерландец нравится манкунианцам.

Также по-прежнему возможен переход Санчо в «Боруссию» на правах аренды.

Джейдон провел 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге.

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7 комментариев
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"нидерландец нравится манкунианцам"

Или нидерландец нравится нидерландцу?
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Ахахах, мало того что пытаются МЮ нагреть так ещё и предлагают в обмен такого же конфликтного игрока у которого ссора с Терзичем, ну молодцы молодцы))
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Через пару лет еще раз продадут Санчу МЮ за 150 лямов.
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На голландца 🤣😂
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Хороший вариант 👌
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Мален вряд ли поедет в Манчестер, тем более, что за ним следит Ливерпуль и Клопп очень не против этого трансфера.

Пускай лучше сдают Санчо в аренду и чтобы большую часть зарплаты выпалчивал Дортмунд. Хотя для немцев возвращение Санчо это приход инфантила-тусовщика, не факт, что он с Терзичем сработается.
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Ответ Aleksey Yashin
"нидерландец нравится манкунианцам" Или нидерландец нравится нидерландцу?
Да.;))))))))
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