Терзич о 2:3 от «Лейпцига»: «До удаления Хуммельса и во втором тайме «Боруссия» играла лучше»

Эдин Терзич оценил поражение от «Лейпцига» (2:3) в Бундеслиге.

«До удаления [ ] мы играли лучше. Также мы превосходили соперника во втором тайме, хотя мы были в меньшинстве, у нас плотный график и много травмированных.

Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку. Но было видно, что команда играла очень энергично, верила до конца и, несмотря ни на что, старалась добиться приемлемого результата.

У нас многое получалось. И если брать это за основу, то, уверен, вскоре у нас вновь будут победы. Сегодня мы не только показали, что можем хорошо играть с мячом, но и насколько сильно можем биться вопреки обстоятельствам. Это качество нам еще понадобится», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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