Терзич о «Боруссии» и ЛЧ: «Очень довольны, что досрочно вышли в плей-офф из группы смерти»
Эдин Терзич оценил выход дортмундской «Боруссии» в плей-офф Лиги чемпионов.
Главный тренер немецкого клуба высказался после выездного матча с «Миланом» (3:1) в 5-м туре группового этапа.
«Мы очень довольны, что удалось досрочно выйти в плей-офф из группы смерти. Отрадно и то, что мы выиграли два матча в гостях (ранее у «Ньюкасла» со счетом 1:0 – прим. Sports.ru).
У нас были проблемы с некоторыми игроками. Врач заранее сказал нам, кто сможет сыграть 30 минут, кто – 45, а кто – 60. Теперь у нас есть чуть больше времени для восстановления – следующий матч только в воскресенье (против «Байера» в Бундеслиге – прим. Sports.ru)», – сказал Терзич.
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