Каземиро приступил к индивидуальным тренировкам после травмы. Хавбек «МЮ» не играл с ноября

Каземиро вернулся к тренировкам после травмы.

Полузащитник « » и сборной Бразилии не играл с начала ноября после травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». Его возвращение ожидалось не раньше конца года.

Как сообщает пресс-служба «МЮ», в воскресенье тренировался индивидуально, выполняя упражнения на газоне.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!