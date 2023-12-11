Каземиро приступил к индивидуальным тренировкам после травмы. Хавбек «МЮ» не играл с ноября
Каземиро вернулся к тренировкам после травмы.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии не играл с начала ноября после травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». Его возвращение ожидалось не раньше конца года.
Как сообщает пресс-служба «МЮ», в воскресенье Каземиро тренировался индивидуально, выполняя упражнения на газоне.
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