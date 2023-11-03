Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Каземиро Футбол

Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы.

У бразильца диагностирован повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, позавчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги. Каземиро был заменен в перерыве матча, вместо него на поле вышел Софьян Амрабат. 

Эрик тен Хаг объяснил замену бразильца травмой, полученной в конце 1-го тайма.

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9 комментариев

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Ignatius Riley
вот вроде бы и потеря, но вроде бы и не очень, глядя на его нынешнюю форму
+6
-1
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Эльшод Насыров
про МЮ вообще хорошие новости существуют?)
+3
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Сергей Лимонников
Ответ Ignatius Riley
вот вроде бы и потеря, но вроде бы и не очень, глядя на его нынешнюю форму
весь состав в такой форме и это явнотвина не только Каземиро
+2
0
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Joker17
Ответ Ignatius Riley
вот вроде бы и потеря, но вроде бы и не очень, глядя на его нынешнюю форму
Я вообще не понимаю зачем тен Хаг продал Фреда. Отличный игрок ротации, сейчас бы точно лишним не был
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Ложный Латераль
Ответ Эльшод Насыров
про МЮ вообще хорошие новости существуют?)
Букмекеры принимают ставки на дату такой новости)
+1
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Borboter
Бида...
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