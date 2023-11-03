Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра

Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы.

У бразильца диагностирован повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, позавчера « » разгромно проиграл « » (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги. был заменен в перерыве матча, вместо него на поле вышел Софьян Амрабат.

тен Хаг объяснил замену бразильца травмой, полученной в конце 1-го тайма.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!