Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра
Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы.
У бразильца диагностирован повреждение задней поверхности бедра.
Напомним, позавчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги. Каземиро был заменен в перерыве матча, вместо него на поле вышел Софьян Амрабат.
Эрик тен Хаг объяснил замену бразильца травмой, полученной в конце 1-го тайма.
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