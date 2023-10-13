В «МЮ» расследуют причины большого числа травм. В клубе считают, что с этим связано неудачное начало сезона
В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены большим количеством повреждений у игроков.
Как передает Daily Mail, в клубе начато внутреннее расследование причин возникновения многочисленных травм у футболистов основного состава. В текущем сезоне проблемы со здоровьем возникали у 16 игроков.
Считается, что это сыграло свою роль в неудачном старте сезона, и теперь сотрудники медицинского штаба «МЮ» активно пытаются выявить закономерности, на основании которых можно будет принять дополнительные профилактические меры.
Так, врачи разбираются, не стало ли обилие мышечных травм следствием большого числа матчей в прошлом сезоне.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Фанатики Кринжа смешные
А вообще я не понимаю, зачем так гнобить ТХга, мужик хочет дисциплину обеспечить, а для этого в любом случае придется столкнуться с теми кто не согласен , а значит надо время
да даже если его уволить, кого на его место ставить, никакой другой треннер не захочет придти в такой проблемный клуб, а даже если и согласится, то только какой то ноу нейм
ТХгу время надо