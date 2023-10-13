В «МЮ» расследуют причины большого числа травм. В клубе считают, что с этим связано неудачное начало сезона

В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены большим количеством повреждений у игроков.

Как передает Daily Mail, в клубе начато внутреннее расследование причин возникновения многочисленных травм у футболистов основного состава. В текущем сезоне проблемы со здоровьем возникали у 16 игроков.

Считается, что это сыграло свою роль в неудачном старте сезона, и теперь сотрудники медицинского штаба « » активно пытаются выявить закономерности, на основании которых можно будет принять дополнительные профилактические меры.

Так, врачи разбираются, не стало ли обилие мышечных травм следствием большого числа матчей в прошлом сезоне.

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