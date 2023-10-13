В «МЮ» расследуют причины большого числа травм. В клубе считают, что с этим связано неудачное начало сезона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Здоровье Футбол

В «Манчестер Юнайтед» обеспокоены большим количеством повреждений у игроков.

Как передает Daily Mail, в клубе начато внутреннее расследование причин возникновения многочисленных травм у футболистов основного состава. В текущем сезоне проблемы со здоровьем возникали у 16 игроков.

Считается, что это сыграло свою роль в неудачном старте сезона, и теперь сотрудники медицинского штаба «МЮ» активно пытаются выявить закономерности, на основании которых можно будет принять дополнительные профилактические меры.

Так, врачи разбираются, не стало ли обилие мышечных травм следствием большого числа матчей в прошлом сезоне.

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30 комментариев

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David Aprasidze
Виноват Роналду
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*MVP*
Ответ David Aprasidze
Виноват Роналду
куда же без глоров Роналду на ветках МЮ. когда вы уже поймете, что даже полный крах МЮ не отменит того факта, что сухофрукт его топил своей бесполезностью?
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Leganessi
Ответ Direct free kick
Заходит 7хаг домой, а там Роналду и Пирс Морган устраивают ганб банг его жене пхах
хаг : Ну было и было.
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S. A.
Ответ Leganessi
Роналду за 6 лет в МЮ - 3 АПЛ подряд, ЛЧ+ЗМ+ЗБ = лучший игрок в истории МЮ и АПЛ. МЮ без Роналду за 120 лет - 0. Роналду хозяин МЮ и всея футбола.
МЮ без Роналду за 120 лет: 17-кратный чемпион Англии и 2-кратный победитель ЛЧ.

Фанатики Кринжа смешные
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**Iscander**
Ответ Leganessi
Роналду за 6 лет в МЮ - 3 АПЛ подряд, ЛЧ+ЗМ+ЗБ = лучший игрок в истории МЮ и АПЛ. МЮ без Роналду за 120 лет - 0. Роналду хозяин МЮ и всея футбола.
Ну и бред собачий.
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Ложный Латераль
У расследований МЮ только один сценарий: в конце с травм снимут все обвинения
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Давид Agabekyan
Ответ Under
так вообще-то как раз на предсезонке закладывается физуха на весь оставшийся год, и закладывается явно не на диване
Заставлять игроков бегать всю предсезонку после сложного сезона с ЧМ зимой гениальное решение. И как там игроки МЮ? Успевают? Или даже Каземиро не добегает и нигде не успевает?
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Owez Allaberenow
Ответ Давид Agabekyan
У Тен Хага спросите. Может у него ей подозрения, кто заставлял игроков всю предсезону бегать
а если бы не бегали на предсезонке, то сейчас говорили бы что слишком мало бегают.
А вообще я не понимаю, зачем так гнобить ТХга, мужик хочет дисциплину обеспечить, а для этого в любом случае придется столкнуться с теми кто не согласен , а значит надо время
да даже если его уволить, кого на его место ставить, никакой другой треннер не захочет придти в такой проблемный клуб, а даже если и согласится, то только какой то ноу нейм
ТХгу время надо
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red hikkikomori
Ответ Гамаль Хайдаров
большое количество травм у Барсы, а у вас тренер лысый шарлатан
А у Барсы тренер бриолиновый шарлатан)
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Direct free kick
Ответ Leganessi
Роналду за 6 лет в МЮ - 3 АПЛ подряд, ЛЧ+ЗМ+ЗБ = лучший игрок в истории МЮ и АПЛ. МЮ без Роналду за 120 лет - 0. Роналду хозяин МЮ и всея футбола.
Заходит 7хаг домой, а там Роналду и Пирс Морган устраивают ганб банг его жене пхах
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ David Aprasidze
Виноват Роналду
Кристи не виноват, его шантажом заставили пропустить предсезонную подготовку и сбежать с матча 😁
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Тюменский медвежонок
Ответ David Aprasidze
Виноват Роналду
вы забыли, еще Санчо и Де Хея
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
Виноват Роналду
Точнее виноват судак мендеш, который неверными решениями подставил Роналду и набил рейтинговые баллы 7хагу среди тех кто изначально косо смотрел на Роналду
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Rufatik
Ответ David Aprasidze
Виноват Роналду
А вот и не угадал. Роналду был виновником прошлосезонных неудач, а этом сезоне виновник Санчо.
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Давид Agabekyan
У Тен Хага спросите. Может у него ей подозрения, кто заставлял игроков всю предсезону бегать
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ericssons
Пирс Морган порчу нагнал. Лысый физрук не причём.
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red hikkikomori
Вечно у этих ребят какие-то расследования которые ни к чему не приводят
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Любезный Коссутий
в руководстве МЮ сидят идиоты. устраивают 8-матчевый предсезонный туп, а потом удивляются количеству травм.
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Никита Алексеев
Конечно из-за травм, а не тренера, провальных трансферов, и негативной атмосферы в раздевалке
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Иван Иванов
Это Гинер всё купил)
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