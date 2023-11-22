Шоу вернулся в общую группу «МЮ». Защитник не играл с августа из-за травмы
Люк Шоу вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы.
Шоу пропустил около 3 месяцев из-за мышечного повреждения. Защитник «Манчестер Юнайтед» не выходил на поле с августа и провел лишь две игры в нынешнем сезоне.
Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня Шоу тренировался в общей группе «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что футболист сможет принять участие в матче с «Эвертоном» в это воскресенье.
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