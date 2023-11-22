Шоу вернулся в общую группу «МЮ». Защитник не играл с августа из-за травмы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Люк Шоу Здоровье Футбол

Люк Шоу вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы.

Шоу пропустил около 3 месяцев из-за мышечного повреждения. Защитник «Манчестер Юнайтед» не выходил на поле с августа и провел лишь две игры в нынешнем сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня Шоу тренировался в общей группе «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что футболист сможет принять участие в матче с «Эвертоном» в это воскресенье.

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4 комментария

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Street Fighter
Ну вот, ключевой игрок возвращается. Щас ещё вернется Мартинес, Каземиро (и войдет в сезон, надеюсь) и только ТОГДА можно будет уже серьезно спрашивать с команды
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Today I feel Qatari
Травма Шоу это была последняя отмазка фанатиков хага и после возвращения Люка монструозная машина голландского гения наконец-то заведется и начнет сметать все на своем пути или уже новые придумали?
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Ilya Shilovskiy
let’s show
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onegin2007
Шоу мац гоу он.
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