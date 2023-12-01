Маласиа из-за рецидива перенес новую операцию на колене и до конца года не вернется. Защитник «МЮ» не играл в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Тирелл Маласиа Здоровье Футбол

Тирелл Маласиа не вернется на поле до конца года.

Защитник «Манчестер Юнайтед» летом перенес операцию на колене и еще не играл в текущем сезоне.

Сегодня клуб сообщил, что из-за рецидива футболисту вновь потребовалось хирургическое вмешательство. Ожидается, что нидерландец окончательно восстановится только в начале 2024 года.

После трансфера из «Фейеноорда» в 2022-м Маласиа сыграл за «МЮ» 39 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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"До конца года". Как будто осталось 11 месяцев а не 4 недели.
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Ответ Антон Фалафель
"До конца года". Как будто осталось 11 месяцев а не 4 недели.
Чтоб громче звучало.
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Через 2 года МЮ будет вычищать наследие Тен Хага
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МЮ можно не переживать за защиту, пока у них в воротах такая глыба
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Здоровья ему, так и не сыграет в этом сезоне
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жесть, канеш, придется Регилона продлевать
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а я его уже давно забыл
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Ответ Мансур Абуев
Здоровья ему, так и не сыграет в этом сезоне
Это каким образом?
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