Маласиа из-за рецидива перенес новую операцию на колене и до конца года не вернется. Защитник «МЮ» не играл в этом сезоне

Тирелл Маласиа не вернется на поле до конца года.

Защитник « » летом перенес операцию на колене и еще не играл в текущем сезоне.

Сегодня клуб сообщил, что из-за рецидива футболисту вновь потребовалось хирургическое вмешательство. Ожидается, что нидерландец окончательно восстановится только в начале 2024 года.

После трансфера из «Фейеноорда» в 2022-м сыграл за «МЮ» 39 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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