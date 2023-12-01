Маласиа из-за рецидива перенес новую операцию на колене и до конца года не вернется. Защитник «МЮ» не играл в этом сезоне
Тирелл Маласиа не вернется на поле до конца года.
Защитник «Манчестер Юнайтед» летом перенес операцию на колене и еще не играл в текущем сезоне.
Сегодня клуб сообщил, что из-за рецидива футболисту вновь потребовалось хирургическое вмешательство. Ожидается, что нидерландец окончательно восстановится только в начале 2024 года.
После трансфера из «Фейеноорда» в 2022-м Маласиа сыграл за «МЮ» 39 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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