Каземиро и Лисандро не вернутся раньше Рождества. Тен Хаг подтвердил: «Их травмы действительно серьезны»
Каземиро и Лисандро Мартинес вернутся на поле не раньше конца декабря.
Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Напомним, Каземиро получил травму задней поверхности бедра в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (0:3).
Лисандро Мартинес в начале октября перенес операцию из-за рецидива перелома стопы – ожидалось, что защитник выбыл на 2-3 месяца.
«Травмы Каземиро и Мартинеса действительно серьезны. Я не ожидаю, что они вернутся до Рождества», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Копенгагеном».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Нарядятся и вернуться с подарками, ведь как известно - они работают только раз в году, остальные дни могут отдыхать))
Мерри Кристмас, Хо-хо-хо.
Там всей командой походу башляют врачам чтобы они им справку нарисовали с травмой, дабы не позориться в играх и получать ЗП