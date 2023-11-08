Каземиро и Лисандро не вернутся раньше Рождества. Тен Хаг подтвердил: «Их травмы действительно серьезны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Каземиро Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Здоровье Футбол

Каземиро и Лисандро Мартинес вернутся на поле не раньше конца декабря.

Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Напомним, Каземиро получил травму задней поверхности бедра в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (0:3).

Лисандро Мартинес в начале октября перенес операцию из-за рецидива перелома стопы – ожидалось, что защитник выбыл на 2-3 месяца.

«Травмы Каземиро и Мартинеса действительно серьезны. Я не ожидаю, что они вернутся до Рождества», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Копенгагеном».

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6 комментариев

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Уся Ваткин
Вернутся к рождеству с подарками
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red hikkikomori
Лисандро похож на рождественского эльфа ростом и лицом, а Каземиро пузом и щеками на Санта Клауса .
Нарядятся и вернуться с подарками, ведь как известно - они работают только раз в году, остальные дни могут отдыхать))
Мерри Кристмас, Хо-хо-хо.

Там всей командой походу башляют врачам чтобы они им справку нарисовали с травмой, дабы не позориться в играх и получать ЗП
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AnC7
Ключевые футболисты. Как же не везёт нам в этом сезоне, просто напасть какая-то. Лишь бы остальные ещё оставались здоровы.
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Bunyod Turgunov
Ответ red hikkikomori
Лисандро похож на рождественского эльфа ростом и лицом, а Каземиро пузом и щеками на Санта Клауса . Нарядятся и вернуться с подарками, ведь как известно - они работают только раз в году, остальные дни могут отдыхать)) Мерри Кристмас, Хо-хо-хо. Там всей командой походу башляют врачам чтобы они им справку нарисовали с травмой, дабы не позориться в играх и получать ЗП
С 29 го ноября до 17 го декабря играют с Галатасарай, Ньюкасл, Челси, Бавария, Борнмут и Ливерпулем. Думаю они просто не хотели участвовать в этих позорах))
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