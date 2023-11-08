Каземиро и Лисандро не вернутся раньше Рождества. Тен Хаг подтвердил: «Их травмы действительно серьезны»

Каземиро и Лисандро Мартинес вернутся на поле не раньше конца декабря.

Об этом сообщил главный тренер « » тен Хаг.

Напомним, Каземиро получил травму задней поверхности бедра в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (0:3).

в начале октября перенес операцию из-за рецидива перелома стопы – ожидалось, что защитник выбыл на 2-3 месяца.

«Травмы Каземиро и Мартинеса действительно серьезны. Я не ожидаю, что они вернутся до Рождества», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Копенгагеном».

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