Горшков о матче со «Спартаком» в мороз: «Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Нормальная, хорошая футбольная погода, все в одинаковых условиях»
Юрий Горшков высказался о матче против «Спартака» в морозную погоду.
Вчера команды сыграли в Москве, за час до матча температура составляла минус 11,5 градуса.
«Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально.
Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты — это уже настоящие мастера делают (смеется)», — рассказал защитник «Крыльев Советов».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
-Человек!
-Чего изволите-с? Стерлядочки или котлеточки де-воляй на шпажечках?
- Нет!
- Ну, тогда будешь играть зимой.