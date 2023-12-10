Горшков о матче со «Спартаком» в мороз: «Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Нормальная, хорошая футбольная погода, все в одинаковых условиях»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков высказался о матче против «Спартака» в морозную погоду.

Вчера команды сыграли в Москве, за час до матча температура составляла минус 11,5 градуса.

«Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально.

Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты — это уже настоящие мастера делают (смеется)», — рассказал защитник «Крыльев Советов».

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6 комментариев
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Я подумал это наш Александр вью даёт.
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Ответ Pertinax Gandi
Кремушком? Он не из этих...не из экстремистов случайно?
Друг спрашивает?)
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"Кремушком, стелечки"

-Человек!
-Чего изволите-с? Стерлядочки или котлеточки де-воляй на шпажечках?
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- Любишь теплую водку и потных женщин?
- Нет!
- Ну, тогда будешь играть зимой.
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Юрок зажигает))
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