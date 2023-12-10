Горшков о матче со «Спартаком» в мороз: «Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Нормальная, хорошая футбольная погода, все в одинаковых условиях»

Юрий Горшков высказался о матче против «Спартака» в морозную погоду.

Вчера команды сыграли в Москве, за час до матча температура составляла минус 11,5 градуса.

«Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально.

Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты — это уже настоящие мастера делают (смеется)», — рассказал защитник « ».

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