Защитник «Спартака» Чернов: «В такую погоду мерзнет все. Люди тоже пришли на трибуны в минус, но им тяжелее, чем нам. Мы за это деньги получаем»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Никита Чернов Чемпионат.com Футбол

Никита Чернов рассказал, как игроки «Спартака» переносят матчи в морозную погоду.

Вчера «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0). Игра проходила при температуре минус 13 градусов

– Как согреваетесь в такую погоду?

– Чай пьем, пледы – грелки у нас есть. Наш тренерский штаб заботится, чтобы мы не заболевали. В такую погоду мерзнет все, тяжело. Таблица обязывает выходить и играть, чтобы показать себя. Люди тоже пришли на трибуны в минус.

Хочется им показать, что непросто так они пришли. Хочется подарить им праздник. Для них какая-то отдушина прийти на стадион. Им намного тяжелее, чем нам – мы за это еще деньги получаем, — сказал защитник «Спартака».

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле победил со счетом 3:0 «Крылья Советов». Игра проходила при температуре воздуха минус 13 градусов по Цельсию.

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11 комментариев
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Всё правильно сказал. Те кто пришёл, точно заслужили от клуба и игроков огромную благодарность.
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правильно, а люди за это наоборот деньги платят.
Игроки молодцы, не жалуются, хотя погода для футбола жесткая. Тикнизян озвучил правильную точку зрения, за ним и другие начали подтверждать)
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Ответ Никита Самарин
Всё правильно сказал. Те кто пришёл, точно заслужили от клуба и игроков огромную благодарность.
могли и болельщиков горячим чаем угощать!!! это было бы дело!!!!
+5
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+5
Ответ Emil_2
могли и болельщиков горячим чаем угощать!!! это было бы дело!!!!
Я бы даже сказал обязаны
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Молодец
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Вот именно , вы деньги получаете ,а не зарабатываете
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да у вас там подогрев поля еще был, там было минус 5 от силы у поля
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составители календаря о народе не думают...
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Ответ Nik-17
А должны бы зарабатывать, а не получать))
Клубы должны зарабатывать, а не игроки.
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