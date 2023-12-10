Защитник «Спартака» Чернов: «В такую погоду мерзнет все. Люди тоже пришли на трибуны в минус, но им тяжелее, чем нам. Мы за это деньги получаем»

Никита Чернов рассказал, как игроки «Спартака» переносят матчи в морозную погоду.

Вчера «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0). Игра проходила при температуре минус 13 градусов

– Как согреваетесь в такую погоду?

– Чай пьем, пледы – грелки у нас есть. Наш тренерский штаб заботится, чтобы мы не заболевали. В такую погоду мерзнет все, тяжело. Таблица обязывает выходить и играть, чтобы показать себя. Люди тоже пришли на трибуны в минус.

Хочется им показать, что непросто так они пришли. Хочется подарить им праздник. Для них какая-то отдушина прийти на стадион. Им намного тяжелее, чем нам – мы за это еще деньги получаем, — сказал защитник «Спартака».

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле победил со счетом 3:0 «Крылья Советов». Игра проходила при температуре воздуха минус 13 градусов по Цельсию.

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