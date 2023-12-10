Шитов о симуляциях: «Тренер в академии «Спартака» сказал, что будем отрабатывать финт Неймара: надо упасть так красиво, чтобы он поверил. Половину тренировки этому посвятили»

Владислав Шитов рассказал, что в академии «Спартака» учили обманывать судей.

– Форвард может симулировать во имя победы?

– Конечно, никто этого не запрещает. Правда, с ВАР нырять особо нет смысла, а я и до того не практиковал и никогда не приветствовал.

Помню, как один тренер в академии « » сказал: «Сейчас будем отрабатывать финт Неймара». Все удивились: что за финт такой?

Объясняет: «Идете с мячом, и как будто бы у вас за спиной защитник – и он вас сбивает. Ваша задача – упасть так красиво, чтобы я вам поверил».

Половину тренировки мы этому посвятили, – сказал форвард « ».

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