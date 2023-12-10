Шитов о симуляциях: «Тренер в академии «Спартака» сказал, что будем отрабатывать финт Неймара: надо упасть так красиво, чтобы он поверил. Половину тренировки этому посвятили»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Владислав Шитов Футбол

Владислав Шитов рассказал, что в академии «Спартака» учили обманывать судей.

– Форвард может симулировать во имя победы?

– Конечно, никто этого не запрещает. Правда, с ВАР нырять особо нет смысла, а я и до того не практиковал и никогда не приветствовал.

Помню, как один тренер в академии «Спартака» сказал: «Сейчас будем отрабатывать финт Неймара». Все удивились: что за финт такой?

Объясняет: «Идете с мячом, и как будто бы у вас за спиной защитник – и он вас сбивает. Ваша задача – упасть так красиво, чтобы я вам поверил».

Половину тренировки мы этому посвятили, – сказал форвард «Крыльев Советов».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ chiga
Соболев лучший ученик!
Соболева не было в академии Спартака
+2
0
+2
чтобы я вам поверил, как верю вождю, — такой была полная цитата
+1
0
+1
Это тренируют во всех командах , в эпоху вар нужно начинать наказывать за это , выглядит все это мерзко.
+3
-3
0
Соболев лучший ученик!
+2
-2
0
Тот уровень, когда уволили с работы за пьянство, но виноват руководитель, не сберёг, не похмелил!))) П. С. Для справки: Шила из 10 ударов с пенальти в створ летело только 6!
0
0
0
Ну, и на фига падать? Дурачком не будь, пожалуйста! Жду тебя в Спартаке!
0
0
0
Ответ chiga
Соболев лучший ученик!
Наверно все таки посредственный, все же знают что ныряла, значит раскусили!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий