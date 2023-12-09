Матч «Спартака» и «Крыльев» состоится. За час до игры – минус 11,5 градуса

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится.

«-11,5 градуса по Цельсию в Москве ❄️. Матч состоится ⚔️», – написали в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Напомним, за 3,5 часа до игры температура была -14.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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39 комментариев
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Как дельфин будет нырять в замершем водоеме?
+32
-8
+24
Вся Россия за Самару сегодня ))
+28
-16
+12
Ответ Ева Витебская
перерыв на водопой в середине таймов будет ?
На чаепитие...
+8
-2
+6
Для кого эти матчи? За час они принимают решение🤦🏼‍♂️ а зрители все это время чем должны заниматься? Дома сидеть и ждать этого опупительного решения? Или заранее прийдя на стадион ехать назад в случае переноса?
+7
-2
+5
Как бы мне не нравился рыжий, мне кажется, что это его последний матч.
Главное чтобы потом был не усатый полевой командир.
+6
-2
+4
Чиновников на бровку и нарядить в майки и трусы футбольные. пускай смотрят вместе со всеми
+4
-2
+2
Ответ Сироткин Александр
Специально, для этого, сегодня, для этого коммента зарегистрировался?
Да, еще вопросы?
+2
0
+2
Градусы градусами, а как насчëт сильного порывистого ветра и влажности воздуха больше 80 %? Обморозятся ребята, жалко.
+3
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+2
спартаку по-барабану, он на бромантане
+4
-3
+1
На идеальном поле Спартака респект агрономам и победы хозяевам!
+6
-5
+1
Ок. Отлично! Крылья, вперёд!
И всем без травм, пожалуйста!
+3
-2
+1
Ничего страшного, деревья и более сильные морозы выдерживают, а эти еще и двигаться будут
+2
-1
+1
Спартак-чушпаны

Ну а так норм, за бортом 11, а внутри сорок
+2
-1
+1
Вперёд Крылья Советов
+9
-8
+1
ну что же, хорошей игры!
+4
-3
+1
Ответ Егор Дилягин
Как дельфин будет нырять в замершем водоеме?
Спасибо ...ржач
+6
-5
+1
Ответ Ева Витебская
перерыв на водопой в середине таймов будет ?
На чаепитие.
+1
0
+1
Ответ bevooch
Как бы мне не нравился рыжий, мне кажется, что это его последний матч. Главное чтобы потом был не усатый полевой командир.
Ржавый уже наверное у Заремы кусты подстригает на даче.
0
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0
Ответ Назар Игорь
Градусы градусами, а как насчëт сильного порывистого ветра и влажности воздуха больше 80 %? Обморозятся ребята, жалко.
Вы из южного региона, наверно. От ветра спасают шапка, перчатки, термобелье. Ну они в степи что ли)) Кто замёрзнет - сигнализирует.
+1
-1
0
рукожопкин , Костылев , пердунов , мошонкин , клиторович , кариесов , стропонов, сосальский , обезъянкин, вонючкин, подзалупкин !!! официальный состав спартака , на сайте инфа
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Ответ Светлана Агейкина
Вы из южного региона, наверно. От ветра спасают шапка, перчатки, термобелье. Ну они в степи что ли)) Кто замёрзнет - сигнализирует.
Кто замëрзнет, сигнализирует?
И его меняют не другого?
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Ответ balander09
где все?
в Москве
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Ответ Егор Дилягин
Как дельфин будет нырять в замершем водоеме?
Как рыба об лёд
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Ответ balander09
-14 показывает по ощущению -19 где там -11,5 нашли?
а вы там все такие, да?
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Ответ Весс
а вы там все такие, да?
где все?
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Ответ Ева Витебская
перерыв на водопой в середине таймов будет ?
Конечно будет, если возьмут ледоруб
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Ответ Весс
в Москве
не поленись и зайди в Гисметео
вчера тоже было -14, по ощущению ниже 20
к чему вообще коммент?
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Для здоровья крайне рисковано играть в таких условиях. Это не хоккей и бенди на открытом воздухе, где у игроков соответствующая экипировка и они имеют возможность в любой момент провести смену, перевести дух и снова выскочить на арену.
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Можете объяснить, в чём смысл всего этого? Ради чего?
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-14 показывает
по ощущению -19
где там -11,5 нашли?
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