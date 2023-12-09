Матч «Спартака» и «Крыльев» состоится. За час до игры – минус 11,5 градуса
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится.
«-11,5 градуса по Цельсию в Москве ❄️. Матч состоится ⚔️», – написали в телеграм-канале «Крыльев Советов».
Напомним, за 3,5 часа до игры температура была -14.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Главное чтобы потом был не усатый полевой командир.
И всем без травм, пожалуйста!
Ну а так норм, за бортом 11, а внутри сорок
И его меняют не другого?
вчера тоже было -14, по ощущению ниже 20
к чему вообще коммент?
по ощущению -19
где там -11,5 нашли?