Матч «Спартака» и «Крыльев» состоится. За час до игры – минус 11,5 градуса

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится.

«-11,5 градуса по Цельсию в Москве ❄️. Матч состоится ⚔️», – написали в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Напомним, за 3,5 часа до игры температура была -14.

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