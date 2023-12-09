Манчестер Юнайтед — Бавария: прогноз на матч 12 декабря 2023, Лига чемпионов

12 декабря, во вторник, английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет немецкую «Баварию» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (0); ТБ 2,5.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» по сути провалил выступление в Лиге Чемпионов, но при этом сохраняет шансы на выход в плей-офф. Команда Эрика тен Хага занимает последнее место в группе, имея в своем активе четыре очка. Для выхода в ⅛ финала англичанам нужно не только самим обыграть «Баварию», но и рассчитывать, что в параллельном матче между датским «Копенгагеном» и турецким «Галатасараем» будет ничья.

В предыдущем туре «МЮ» был близок к тому, чтобы самому быть хозяином ситуации, но обиднейшим образом потерял очки в Турции, сыграв вничью с «Галатасараем» 3:3. Гости вели 3:1, но две невероятные ошибки голкипера манкунианцев Андре Онана свели усилия партнеров практически на нет.

Онана вообще проводит очень неоднозначную для себя Лигу Чемпионов: дикие ошибки, из-за которых команда теряет очки, чередуются с сейвами, как это было в домашней игре с «Копенгагеном», когда камерунец отбил пенальти на последних секундах и принес пока единственную своей команды победу.

В чемпионате Англии у «МЮ» тоже все неоднозначно, и команда также чередует поражения с победами. Так, туром ранее «МЮ» обыграл лондонский «Челси» на своем поле со счетом 2:1, а уже в следующей игре потерпел сокрушительное поражение от «Борнмута» — 0:3.

Прогноз на матч Копенгаген – Галатасарай

Бавария

«Бавария» уже обеспечила себе не только место в ⅛ финала Лиги Чемпионов, но и первое место в группе. Так что в Англию мюнхенцы едут по сути на товарищескую для себя игру.

До предыдущего матча немцы шли без потерь, набрав 12 очков в четырех играх. В прошлом туре команда Томаса Тухеля принимала «Копенгаген» и впервые в текущем розыгрыше потеряла очки, сыграв с датчанами вничью (0:0).

В чемпионате Германии мюнхенцы идут на втором месте, отставая от лидирующего «Байера» на три ока. В прошлом туре «Бавария» потерпела сокрушительное поражение от «Айнтрахта» — 1:5.

Это поражение стало для «Баварии» не только первым в текущем чемпионате Бундеслиги, но и самым крупным с 2019 года. По иронии судьбы тогда обидчиком мюнхенцев стал также «Айнтрахт», победивший с таким же счетом.

Манчестер Юнайтед — Бавария: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Манчестер Юнайтед» — 2.61

Ничья — 4

Победа «Баварии» — 2.47

«Манчестер Юнайтед» крайне необходимо побеждать у себя дома немцев, чтобы как минимум продлить себе еврокубковый сезон.

Наверняка гости еще и выставят не сильнейший состав, поэтому задача для англичанам будет несколько упрощена. Поэтому можно взять их победу с форой 0 за 1.97.

Также встреча должна получиться результативной, поэтому можно взять ставку ТБ 2,5 за 1.54.

Где смотреть матч МЮ – Бавария

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