Копенгаген – Галатасарай: прогноз на матч 12.12.2023, Лига чемпионов

12 декабря в Копенгагене состоится поединок шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Одноименный клуб будет принимать гостей из Турции – Галатасарай. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обе забьют (1,51).

Обе команды выступают в группе А. Перед последним туром лидером квартета является Бавария, уже гарантировавшая себе место в плей-офф (13 очков). Копенгаген идет вторым, опережая Галатасарай по дополнительным показателям (оба клуба набрали по пять баллов). Замыкает группу Манчестер Юнайтед, имеющий в активе четыре очка. Как видим: победитель поединка в Дании гарантированно попадет в 1/8 финала ЛЧ. Нас ждет весьма веселая игра.

Копенгаген

Перед решающим матчем с Галатасараем датчане провели кубковую встречу с Силькеборгом. Копенгаген победил со счетом 2:1, но покинул розыгрыш Кубка страны, уступив по сумме двух поединков 2:3.

Что касается домашнего чемпионата, то после 17 туров Копенгаген идет на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидера (Митьюлланд) на три балла.

На сегодняшний день в лазарете команды Якоба Нееструпа находятся три футболиста: основной левый защитник Биргер Мелинг, экс-центрбек донецкого Шахтёра Давит Хочолава и опорник Уильям Клем.

Галатасарай

На прошлой неделе главный тренер Галатасарая Окан Бурук отметился весьма скандальным заявлением по итогам матча пятого тура Лиги чемпионов Бавария – Копенгаген. Бурук намекнул на то, что «роттен» чуть ли не «сливали» игру датчанам (0:0).

«Такое впечатление, что Бавария вообще не хотела побеждать. Они просто взяли и отдали один балл сопернику. Это не похоже на Баварию, я дважды пересматривал матч. Они не прикладывали никаких усилий, чтобы выиграть», – сказал Окан Бурук.

Как бы там ни было, сейчас все в руках (а точнее – в ногах) Галатасарая. Набирайте три очка в Дании и будет вам счастье.

Заметим, что к визиту в Копенгаген действующий чемпион Суперлиги подходит фактически без кадровых потерь. Все сильнейшие в строю и готовы добывать путевку в плей-офф главного клубного турнира Старого света.

Копенгаген – Галатасарай: история личных встреч

Суммарно соперники провели друг с другом три очных матча. Датский и турецкий клубы добыли по одной победе.

Встреча первого круга состоялась в Стамбуле и завершилась ничейным исходом – 2:2. При этом Галатасараю пришлось «камбэчить» со счета 0:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Копенгаген – Галатасарай

Аналитики отдают небольшое преимущество подопечным Окана Бурука. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу Галатасарая с коэффициентом 2,35. Успех хозяев поля оценивают цифрой 2,86. Ничья идет за 3,8.

Также ожидается, что оппоненты порадуют публику результативным футболом. БК BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,6 (ТМ 2,5 – 2,41).

Мы советуем не лезть в исход противостояния, а сосредоточиться на другой ставке. Обе команды будут хотеть добиться максимума, чтобы не обращать внимания на параллельный матч на «Олд Траффорд» (МЮ – Бавария). Следовательно, соперникам придется искать счастье у чужих ворот. Предлагаем поставить на обмен голами. Букмекерская контора BetBoom дает на такой вариант развития событий коэффициент 1,51.

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