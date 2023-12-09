Манчестер Юнайтед – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабря
Во вторник, 12 декабря, сыграют Манчестер Юнайтед и Бавария в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Бавария
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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