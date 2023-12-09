Манчестер Юнайтед – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабря

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 12 декабря, сыграют Манчестер Юнайтед и Бавария в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Бавария

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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