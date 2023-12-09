Юран про 0:1: «Пари НН» заставил «Зенит» тянуть время, хоть одна команда заставляла? Мы дали хороший бой»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Милорад Мажич Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран доволен тем, что «Пари НН» заставил «Зенит» тянуть время.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл дома в матче 18-го тура Мир РПЛ  со счетом 1:0.

– С учетом проблем «Пари НН», насколько довольны качеством игры?

– Заставили «Зенит» тянуть время во втором тайме. Хоть одна команда заставляла? У меня сомнения.

Понятно, что хочется большего, и на ничью мы наиграли. Надо было найти этот момент, плюс такой мяч пропустили курьезный.

– За что судья показал вам желтую карточку?

– Я так и не понял – за что. За то, что сначала арбитр показывает «вне игры», потом поднимает руку «играем». Ошибается зенитовец, у нас идет встречная атака, и он вдруг свистит «вне игры». Господин из Сербии (глава судей Милорад Мажич – Sports.ru), у нас можно так?

Понятно, эмоции, ты видишь, что команда где‑то поддушивает, ищет моменты. Был уверен, что найдем. Я же не могу приехать в Питер, сесть и сказать, что шансов нет. Живешь результатом. К сожалению, немного не дожали.

Тройная замена у нас была, потому что Круговой вышел, Стоцкому было тяжело, не было недельного цикла. Шнапцев побыстрее и резче, тоже скоростной. Он усилил атаку, большого нападающего выпустил, и Боселли вышел, Кутателадзе вышел нападающий.

Практически в четыре нападающих вышли, нужно было рисковать, а не просто довольствоваться 1:0. Кто‑то бы сказал, что в Питере нормально. Немножко и фартика не хватило. «Не доехали» в штрафную. Нужно будет много поработать на сборах в такой агрессии вперед.

Парни – молодцы, сейчас будет то, что я обещал. Сначала сделаем качественно свое дело. Я перед чемпионатом сказал: «Парни, отодвигаем все праздники».

Сейчас поблагодарим за работу, немножко нарушим режим, они это заслужили. Наступает их время. Чемпионат начался – мое время, на паузу уйдем – ваше. У вас есть семьи, другая жизнь. Отдохните от футбола, от меня, а я от вас. Хотелось на хорошей ноте закончить. Но мы дали хороший бой, – сказал главный тренер «Пари НН» Юран.

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5 комментариев
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Судя по всему в НН хорошая атмосфера. выглядят достойно
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По сравнению со своим одногодкой Карпиным Юран довольно разговорчивый человек.
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Полное интервью:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI1992125_clip_Zenit___Pari_NN_Intervju_Sergeja_Jurana_posle_matcha_video_MIR_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol
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