Кассьерра забил 14-й гол и лидирует в списке бомбардиров РПЛ. У Чалова, Кордобы, Тюкавина, Сперцяна и Гарре – по 8

Матео Кассьерра упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.

Форвард « » и сборной Колумбии открыл счет в матче 18-го тура Премьер-лиги с « » (1:0, первый тайм).

Это 14-й гол в нынешнем сезоне чемпионата России.

Второе место, забив по 8 голов, делят сразу пять футболистов – , (оба – «Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов») и Федор Чалов (ЦСКА).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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