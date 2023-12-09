Кассьерра забил 14-й гол и лидирует в списке бомбардиров РПЛ. У Чалова, Кордобы, Тюкавина, Сперцяна и Гарре – по 8

Теги Зенит премьер-лига Россия Джон Кордоба Пари НН Матео Кассьерра Федор Чалов Бенхамин Гарре Эдуард Сперцян Константин Тюкавин Футбол

Матео Кассьерра упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.

Форвард «Зенита» и сборной Колумбии открыл счет в матче 18-го тура Премьер-лиги с «Пари НН» (1:0, первый тайм).

Это 14-й гол Матео в нынешнем сезоне чемпионата России.

Второе место, забив по 8 голов, делят сразу пять футболистов – Джон КордобаЭдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»),  Бенхамин Гарре («Крылья Советов») и Федор Чалов (ЦСКА).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария
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Разыгрался он в этом сезоне, конечно. Да и отсутствие Малкома сказывается, он был в его тени.
+5
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+5
Хороший пример для многих, кто росле неадач опускает руки и сдаётся.
Притёрся к команде, перетерпел неудачи и таки нашёл себя, вернул уверенность, что была в Сочи. Молодец Матео.
+2
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+2
Это, конечно, хорошо, учитывая его прошлый сезон. Но я бы предпочел иметь +6 очков в таблице))
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