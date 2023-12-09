Кассьерра забил 14-й гол и лидирует в списке бомбардиров РПЛ. У Чалова, Кордобы, Тюкавина, Сперцяна и Гарре – по 8
Матео Кассьерра упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.
Форвард «Зенита» и сборной Колумбии открыл счет в матче 18-го тура Премьер-лиги с «Пари НН» (1:0, первый тайм).
Это 14-й гол Матео в нынешнем сезоне чемпионата России.
Второе место, забив по 8 голов, делят сразу пять футболистов – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов») и Федор Чалов (ЦСКА).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Притёрся к команде, перетерпел неудачи и таки нашёл себя, вернул уверенность, что была в Сочи. Молодец Матео.