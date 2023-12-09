Сергей Семак: «В «Зените» довольны этой частью сезона, с честью выдержали сложный отрезок»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Семак считает, что «Зениту» мало что угрожало в матче с «Пари НН» (1:0).

«Не думаю, что [в концовке] «Зениту» тяжело стало. Моментов у наших ворот почти не было. Был один стандарт, но достаточно опасный. В остальном влиял, наверное, скользкий счет. Любая ошибка могла привести к какому‑то моменту.

На мой взгляд, мы уверенно контролировали ход матча. У нас были моменты, но в завершающей стадии не хватало точности, к сожалению.

По ходу матча Марио Фернандес почувствовал недомогание, и его пришлось заменить. Постарались перестроить нашу игру, потому что у нас не было номинального правого защитника.

Конечно, мы довольны этой частью сезона. Мы продолжаем борьбу и в Кубке России, и в чемпионате боремся. Думаю, мы довольны, исходя из той ситуации, в которой мы оказались по началу сезона.

Думаю, мы с честью выдержали сложный отрезок. Сейчас нужно хорошо поработать, чтобы продолжить бороться за первое место», – сказал главный тренер «Зенита».

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26 комментариев
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Ответ Andrey Maximkin
А в чем именно у Зенита была сложность этого отрезка сезона? Игры ЛЧ сильно мешали?
а ты умственно отсталый или прикидываешься?
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Можно сказать, что доползли до перерыва с минимальными потерями. Хочется увидеть весной совсем другой футбол
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Зенит дотянул до зимнего перерыва "на ободах"... Надеюсь, во второй части чемпионата увидеть более зрелищную и уверенную игру!
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Были плохие и "дешевые" потери очков, которых можно было избежать. С другой стороны, прямо сейчас, Зенит возглавляет таблицу, хоть и пришлось перестраиваться по ходу сезона. Плюс безобразное и регулярно мешающее судейство. Так что 4, может с маленьким минусом, смело можно ставить за эту часть сезона. Зиму нужно пройти без кадровых потерь, чуток усилиться и можно идти за чемпионством весной.
+7
-2
+5
Вообще-то "Зенит" всегда к зимней паузе подходит в сдохшем состоянии, и не только при Семаке. По-видимому, широта сказывается (и изнанка летних белых ночей - черные дни, когда Солнце почти из-под горизонта не вылезает), в это время года как минимум у половины населения города легкая депрессия.

Так что то, что играли этот матч в полусонном состоянии - норма. И молодцы, что все равно не дали НН практически ничего у своих ворот создать и дотянули до победы.

Хуже то, что в этом сезоне толком не удалось создать очковый задел раньше, который сейчас можно было бы тратить. Но 2 очка от лидера (и то если ЦСКА завтра у "Краснодара" очки не отберет) - это не трагедия.
+4
-1
+3
Кто ж похвалит, если себя не похвалишь? От игры любимой команды скулы сводит
+4
-2
+2
Последние 3 матча Зенита вообще не о чем
+4
-3
+1
Ответ Максим Столбов
Имея такой состав и так шатко быть в лидерах это конечно показатель уровня тренера. Ивич в Краснодаре с гораздо более худшим составом даёт сопоставимый результат и только отсутствие победного опыта влияет, что они не оторвались. Да и Динамо ещё поборется, где Личка не ноет, что защитников не так много, а строит команду и даёт результат.
Хах. Ну да, ничего другого ведь Семак не может предоставить в качестве показателя уровня тренера. Чемпионство в 2019 с разбомбленной Луческу и Манчини командой видимо завоевал кто-то другой, не Семак.

Память у некоторых как у рыбок. riverman1980 вон ниже тоже про надежду на бразильцев пишет. Видимо в том самом 2019 к чемпионству Зенит притащил Эрнани) А Семак просто на бровке стоял.
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ждем новый состав, этот сломался, тренера хорошего бы.
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Перед Семаком стоит новый вызов - справиться с возникшей не лучшей ситуацией в команде, да ещё и с настроением на уход Вендела и Клаудиньо. Богданычу не привыкать строить нормальную команду из тех, что у него есть. Вспомним хотя бы его первый сезон в Зените и сезон в Ростове. Сейчас у СБС прибавилось опыта, есть и хороший тренерский штаб. Удачи Зениту!
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Если Семаку удастся как-то убедить игроков, что надо несколько напрягаться на поле, то проблем у Зенита не будет весной. Даже при той расхлябанной игре, что сейчас, Зенит превосходил соперников во всех матчах, но терял очки по раздолбайству.
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Ответ Andrey Maximkin
А в чем именно у Зенита была сложность этого отрезка сезона? Игры ЛЧ сильно мешали?
Травм много в этом сезоне у Зенита
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Ответ fil_spb
Были плохие и "дешевые" потери очков, которых можно было избежать. С другой стороны, прямо сейчас, Зенит возглавляет таблицу, хоть и пришлось перестраиваться по ходу сезона. Плюс безобразное и регулярно мешающее судейство. Так что 4, может с маленьким минусом, смело можно ставить за эту часть сезона. Зиму нужно пройти без кадровых потерь, чуток усилиться и можно идти за чемпионством весной.
Кадровых потерь не избежать, и главная Вендел. Если парень настроен уехать, держать его Зенит не будет. Несмотря на желание покинуть клуб он не волынит, не бережет силы и ноги. Профи с большой буквы.
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ fil_spb
Хах. Ну да, ничего другого ведь Семак не может предоставить в качестве показателя уровня тренера. Чемпионство в 2019 с разбомбленной Луческу и Манчини командой видимо завоевал кто-то другой, не Семак. Память у некоторых как у рыбок. riverman1980 вон ниже тоже про надежду на бразильцев пишет. Видимо в том самом 2019 к чемпионству Зенит притащил Эрнани) А Семак просто на бровке стоял.
Сейчас тебе напишут, что Дзюба с Азмуном затащили
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Ответ sob4kin.s@yandex.ru
Если Семаку удастся как-то убедить игроков, что надо несколько напрягаться на поле, то проблем у Зенита не будет весной. Даже при той расхлябанной игре, что сейчас, Зенит превосходил соперников во всех матчах, но терял очки по раздолбайству.
не-а, это миф, Динамо и Локо разорвали нас просто. причем по два раза.
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