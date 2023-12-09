Сергей Семак: «В «Зените» довольны этой частью сезона, с честью выдержали сложный отрезок»

Сергей Семак считает, что «Зениту» мало что угрожало в матче с «Пари НН» (1:0).

«Не думаю, что [в концовке] « » тяжело стало. Моментов у наших ворот почти не было. Был один стандарт, но достаточно опасный. В остальном влиял, наверное, скользкий счет. Любая ошибка могла привести к какому‑то моменту.

На мой взгляд, мы уверенно контролировали ход матча. У нас были моменты, но в завершающей стадии не хватало точности, к сожалению.

По ходу матча почувствовал недомогание, и его пришлось заменить. Постарались перестроить нашу игру, потому что у нас не было номинального правого защитника.

Конечно, мы довольны этой частью сезона. Мы продолжаем борьбу и в Кубке России, и в чемпионате боремся. Думаю, мы довольны, исходя из той ситуации, в которой мы оказались по началу сезона.

Думаю, мы с честью выдержали сложный отрезок. Сейчас нужно хорошо поработать, чтобы продолжить бороться за первое место», – сказал главный тренер «Зенита».

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