Сергей Семак: «В «Зените» довольны этой частью сезона, с честью выдержали сложный отрезок»
Сергей Семак считает, что «Зениту» мало что угрожало в матче с «Пари НН» (1:0).
«Не думаю, что [в концовке] «Зениту» тяжело стало. Моментов у наших ворот почти не было. Был один стандарт, но достаточно опасный. В остальном влиял, наверное, скользкий счет. Любая ошибка могла привести к какому‑то моменту.
На мой взгляд, мы уверенно контролировали ход матча. У нас были моменты, но в завершающей стадии не хватало точности, к сожалению.
По ходу матча Марио Фернандес почувствовал недомогание, и его пришлось заменить. Постарались перестроить нашу игру, потому что у нас не было номинального правого защитника.
Конечно, мы довольны этой частью сезона. Мы продолжаем борьбу и в Кубке России, и в чемпионате боремся. Думаю, мы довольны, исходя из той ситуации, в которой мы оказались по началу сезона.
Думаю, мы с честью выдержали сложный отрезок. Сейчас нужно хорошо поработать, чтобы продолжить бороться за первое место», – сказал главный тренер «Зенита».
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Так что то, что играли этот матч в полусонном состоянии - норма. И молодцы, что все равно не дали НН практически ничего у своих ворот создать и дотянули до победы.
Хуже то, что в этом сезоне толком не удалось создать очковый задел раньше, который сейчас можно было бы тратить. Но 2 очка от лидера (и то если ЦСКА завтра у "Краснодара" очки не отберет) - это не трагедия.
Память у некоторых как у рыбок. riverman1980 вон ниже тоже про надежду на бразильцев пишет. Видимо в том самом 2019 к чемпионству Зенит притащил Эрнани) А Семак просто на бровке стоял.