«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». Ройс и Опенда играют. Онлайн-трансляция
«Боруссия» играет в Дортмунде с «Лейпцигом» в рамках 14-го тура Бундеслиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает «Матч! Футбол 3».
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс, Джан, Брандт, Озджан, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Хенрихс, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Шлагер, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Опенда.
- Предупреждение:
- Хуммельс (12).
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