«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». Ройс и Опенда играют. Онлайн-трансляция

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг онлайны Футбол

«Боруссия» играет в Дортмунде с «Лейпцигом» в рамках 14-го тура Бундеслиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает «Матч! Футбол 3».

Боруссия Д – РБ Лейпциг 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Боруссия ДКобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс, Джан, Брандт, Озджан, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Шлагер, Айдара, Баумгартнер, Симонс, Опенда.
Предупреждение:
Хуммельс (12).

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