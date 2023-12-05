Мален может перейти в АПЛ – трансфер оценивают в 30-35 млн евро, игрок нравится Клоппу. Хавбек не совсем счастлив в дортмундской «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Дониэлл Мален Футбол

Дониэлл Мален может перейти из «Боруссии» в клуб АПЛ.

24-летний полузащитник не совсем доволен своим положением в дортмундской «Боруссии» и готов сменить клуб либо в зимнее трансферное окно, либо в летнее.

Представители футболиста изучают рынок, интерес к игроку могут проявить команды из АПЛ – в частности, «Ливерпуль», поскольку Дониэлла Малена ценит тренер Юрген Клопп.

Потенциальный трансфер оценивается примерно в 30-35 миллионов евро.

Мален забил четыре мяча в 12 матчах нынешнего сезона Бундеслиги. В «Боруссии» футболист выступает с 2021 года.

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4 комментария
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Домой в ПСВ в итоге.
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Только места в Ливерпуле нет.
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Какие все стали чувствительные. Когда контракт подписывал, о чём думал? О счастье?
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Ответ waleri
Домой в ПСВ в итоге.
ПСВ он сейчас и даром не нужен.
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