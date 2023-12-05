Мален может перейти в АПЛ – трансфер оценивают в 30-35 млн евро, игрок нравится Клоппу. Хавбек не совсем счастлив в дортмундской «Боруссии»

Дониэлл Мален может перейти из «Боруссии» в клуб АПЛ.

24-летний полузащитник не совсем доволен своим положением в дортмундской «Боруссии» и готов сменить клуб либо в зимнее трансферное окно, либо в летнее.

Представители футболиста изучают рынок, интерес к игроку могут проявить команды из – в частности, « », поскольку ценит тренер Юрген Клопп.

Потенциальный трансфер оценивается примерно в 30-35 миллионов евро.

Мален забил четыре мяча в 12 матчах нынешнего сезона Бундеслиги. В « » футболист выступает с 2021 года.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!