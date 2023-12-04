Хаби Алонсо об 1:1 с «Дортмундом»: «В концовке мы сделали достаточно для победы. Результат мог быть и лучше»
Хаби Алонсо оценил ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в Бундеслиге.
«Хороший матч, но, конечно, нам было нелегко после быстро пропущенного гола. Мы очень старались, но, несмотря на то, что контролировали игру, у нас почти не было моментов. Мы можем действовать перед штрафной площадью лучше.
После перерыва мы внесли коррективы в игру, и это пошло на пользу. Думаю, в концовке мы сделали достаточно для победы. Ничья – неплохой результат, но он мог быть и лучше», – сказал главный тренер «Байера».
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