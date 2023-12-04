Хаби Алонсо об 1:1 с «Дортмундом»: «В концовке мы сделали достаточно для победы. Результат мог быть и лучше»

Теги Боруссия Дортмунд Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо оценил ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в Бундеслиге.

«Хороший матч, но, конечно, нам было нелегко после быстро пропущенного гола. Мы очень старались, но, несмотря на то, что контролировали игру, у нас почти не было моментов. Мы можем действовать перед штрафной площадью лучше.

После перерыва мы внесли коррективы в игру, и это пошло на пользу. Думаю, в концовке мы сделали достаточно для победы. Ничья – неплохой результат, но он мог быть и лучше», – сказал главный тренер «Байера».

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3 комментария
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вроде очевидно, что Боруссия такой план на игру бы выбрала, проблема в том, что если бы Байер забил первым, Боруссия скорее всего уже не отыгралась, так как с быстрыми флангами Байер просто заместо их на контратаках, поэтому Терзич выбрал правильный план , он сработал, ничья - справедливый результат.
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Так, ну надеюсь хоть сейчас не удалят пост мой. Спрашиваю у знатоков БЛ. У меня друг плохо относится к Байеру (фанат баварии), а в чем они виноваты? Все фанаты Баварии как и сам клуб настроен физически разобрать конкурента всеми способами?
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Не знаю что за нюансы, но хорошего тренера сразу угадываешь по таким высказываниям)
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