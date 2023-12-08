Властимил Петржела: «Спартак» позорится, лучше «Зенита» он не станет. Никакой Рибальта им не поможет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Хавьер Рибальта Футбол

Властимил Петржела раскритиковал московский «Спартак».

«Спартак» в теории может быть лучшим клубом России, но они должны работать совершенно по-другому. У них должен быть качественный тренер и умелое руководство. Пока этого нет, поэтому им лучше «Зенита» не стать – лучшим клубом России. Никакой Хавьер Рибальта им не поможет.

Как им работать по-другому? Они должны разобраться в этом сами, иначе ничего не изменится. Такой клуб должен становиться чемпионом хотя бы раз в три года. Они позорятся, потому этого не делают», – заявил экс-тренер «Зенита».

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в «Спартаке».

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15 комментариев
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Дед просто с двух ног врывается.
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Тебя забыли спросить.
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Петржеле уже ничего не поможет.
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Ответ Bum Margera
Эх, прав пан Петржела
Несомненно !
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Ответ Stas Politik
Чем же он лучше в современной истории? Футбольных достижений за последние 20 лет и вовсе практически нет.
всем он лучше. не за конкретный период,а в принципе. совокупно
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