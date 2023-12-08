Александр Медведев: «Олимпизм не выполняет задачу сближения народов. На ОИ-2018 был нейтральный статус, но глупостей не требовали и не провоцировали спортсменов»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия МОК Александр Медведев КХЛ Париж-2024 Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев считает, что олимпизм не выполняет задачу сближения народов.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Если говорить про решение МОК, надо все изучить. Я увидел, что надо еще что-то переподтверждать.

У нас же был опыт корейской Олимпиады, где был нейтральный статус, но никаких глупостей ни от кого не требовали и не провоцировали спортсменов.

Считаю, что олимпизм не выполняет задачу служить сближению народов», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию

6 комментариев
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Что-то случилось между Олимпиадой в 2018 и 2024? Не слежу за политикой :))
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Ответ geath drips
Что-то случилось между Олимпиадой в 2018 и 2024? Не слежу за политикой :))
США напала на Россию
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Всё никак не пойму, он однофомилец, или, если судить по заявлениям,всё же близкий родственник своему бухающему тёзке?
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Ответ Under
да если бы однажды
что было однажды, могло быть и дважды.
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