Александр Медведев: «Олимпизм не выполняет задачу сближения народов. На ОИ-2018 был нейтральный статус, но глупостей не требовали и не провоцировали спортсменов»

Александр Медведев считает, что олимпизм не выполняет задачу сближения народов.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Если говорить про решение МОК, надо все изучить. Я увидел, что надо еще что-то переподтверждать.

У нас же был опыт корейской Олимпиады, где был нейтральный статус, но никаких глупостей ни от кого не требовали и не провоцировали спортсменов.

Считаю, что олимпизм не выполняет задачу служить сближению народов», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию