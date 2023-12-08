В РПЛ не обращались по поводу переноса 21-го тура из-за президентских выборов в РФ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Политика календарь Спорт-Экспресс Футбол

В РПЛ ответили о возможном переносе 21-го тура из-за президентских выборов в РФ.

Выборы президента РФ должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года. На 17 марта условно запланирован 21-й тур РПЛ. Точное расписание станет известно позже.

«Пока к нам по поводу переноса тура никто не обращался. При составлении расписания 21-го тура мы, как и всегда, будем учитывать пожелания органов исполнительной власти и клубов-участников чемпионата», – сказал директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ.

В 21-м туре РПЛ между собой сыграют ЦСКА и «Спартак». Матч пройдет на «ВЭБ Арене».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А смысл переносить — ни туда ни туда особо никто не пойдёт же
+29
-7
+22
Что тут думать, надо выборы переносить.
+20
-3
+17
Два таких важных события нельзя ставить в одни и те же дни, 21 тур надо перенести на февраль, а выборы на 2036 год. Это единственное адекватное решение в данной ситуации.
+15
0
+15
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Никто никого уже давно не выбирает.
+15
-5
+10
Выборы🤣🤣🤣🤣
+10
-3
+7
То зима неожиданно наступила, то выборы неожиданно появились. Ну вот как тут календарь составлять?!
+4
0
+4
А есть выбор?
+6
-3
+3
Выборы - фарс, футбол - фануйди, поэтому лучше дома останусь
+5
-2
+3
ночной хоккей перенести невозможно
+2
0
+2
лучше перенести выборы, президент должен учесть, что он только сейчас изъявил желание опять стать президентом, хотя в России всегда были цари и императоры, не будем списывать с Америки
+2
0
+2
Зачем они вообще? И так ясно все
+4
-3
+1
Рано еще, дня за 3 до «выборов» перенесут
+1
0
+1
В стране нет ни выборов, ни футбола. Зачем куда-то идти?)
+1
0
+1
Если не обращались, то перенесем.
Если обращались, то переносить не будем.
Всегда так
0
0
0
Кому-то сегодня холодно на футбол идти, а кто-то в холодильнике постоянно.
0
0
0
Вход на стадион по избирательному бюллетеню, там же урна для голосования....
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий