В РПЛ не обращались по поводу переноса 21-го тура из-за президентских выборов в РФ

В РПЛ ответили о возможном переносе 21-го тура из-за президентских выборов в РФ.

Выборы президента РФ должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года. На 17 марта условно запланирован 21-й тур РПЛ. Точное расписание станет известно позже.

«Пока к нам по поводу переноса тура никто не обращался. При составлении расписания 21-го тура мы, как и всегда, будем учитывать пожелания органов исполнительной власти и клубов-участников чемпионата», – сказал директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ.

В 21-м туре между собой сыграют и « ». Матч пройдет на «ВЭБ Арене».

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